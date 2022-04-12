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烏坵民眾突發心肌梗塞 空勤直昇機救援撿回一命

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
一名烏坵民眾日前因突發性心肌梗塞，經啟動緊急醫療後送，轉至台中市童綜合醫院救治，成功搶救一條人命。圖／金門縣衛生局提供
一名烏坵民眾日前因突發性心肌梗塞，經啟動緊急醫療後送，轉至台中市童綜合醫院救治，成功搶救一條人命。圖／金門縣衛生局提供

有「離島中離島」之稱的烏坵鄉，平日醫療服務由海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務所提供，金門縣衛生局今天表示，日前一名烏坵鄉親因突發性心肌梗塞，經海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務所搶救後，因有嚴重血管栓塞，考量當地醫療量能不足，該隊向衛生福利部空中轉診審核中心申請啟動緊急醫療後送，轉至台中市童綜合醫院救治，成功搶救一條人命。

烏坵地理位置位在金門縣及連江縣之間，自43年起由本縣代管，面積約為1.2平方公里，依民政處111年3月統計資料，烏坵鄉人口數為669人，但烏坵鄉距離本縣甚遠，日常補給及交通需仰賴15天一班的船班，交通極為不便。

金門縣衛生局表示，在本月9日一名烏坵鄉親因突發性心肌梗塞，好在經緊急醫療後送，轉至臺中市童綜合醫院救治，該院兩名護理師於當日凌晨5點隨內政部空中勤務總隊直升機出發，經過約1小時的飛行，於6點抵達烏坵。

據了解，直升機在7點30分降落醫院頂樓停機坪後，節省降落機場再轉送醫院的車程折騰與時間耽擱，掌握病患的黃金救援時機，經該院進行血管繞道及安裝支架等醫療處置後，病患後續病況穩定。

衛生局局長李錫鑫表示，因空勤總隊直升機執行緊急醫療後送任務時，不會有醫事人員上機，為此衛生局辦理「110年度護理人員支援烏坵緊急醫療後送計畫(單價決標)」勞務採購，由台中市童綜合醫院得標，並由該院依契約內容提供救護車接送後緊急醫療後送病患，並派遣院內兩名護理師隨機提供完整的照護。

金門縣衛生局感謝海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務所、衛生福利部空中轉診審核中心、內政部空中勤務總隊、交通部民用航空局及臺中童綜合醫院等單位的合作與努力，讓此次救援後送任務圓滿達成。

一名烏坵民眾日前因突發性心肌梗塞，經啟動緊急醫療後送，才成功搶救一條人命。圖／金門縣衛生局提供
一名烏坵民眾日前因突發性心肌梗塞，經啟動緊急醫療後送，才成功搶救一條人命。圖／金門縣衛生局提供

金門 直升機 心肌梗塞

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