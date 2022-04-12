於同生英文書藝展高科大登場 突破傳統用毛筆玩英文

台灣知名書法家於同生即日起至5月6日在全新完工的國立高雄科技大學建工校區藝文中心舉辦「潮‧墨─於同生英文書藝展IV」，展出12件原作及4件彩色輸出作品，以網路流行語為創作內容呼應主題「潮墨」，在傳統書法的基礎上展現當代面貌的創作，藉由強化符號圖像和情感的投射，賦予英文單字另一層面的意義與價值。

於同生出生於高雄，中山大學物理系畢業，從理科跨到文科，對他來說一點也沒有違和感，靠著苦練扎下深厚的傳統書法功底，近年則別開生面以英文為書寫題材，兼具傳統與當代性，他說以毛筆書寫拼音文字，是一種嘗試，也是一種面對當代的勇氣，而創作過程中，如何從符號學的角度出發，強化拼音文字的圖像意義，成為最大的挑戰，但他成功將書法從傳統書齋引進現代美術領域，賦予漢字不同的造型與精神，在介於英文字母與漢字之間的半抽象表現，透過更換文字載體保留本質，追求同心圓中的一個座標位置，成為他創作的發想與目標。 知名書法家於同生舉辦英文書藝個展，他特別以網路流行語為創作內容呼應主題「潮墨」，在傳統書法的基礎上展現當代面貌的創作，賦予英文單字另一層面的意義與價值。記者劉學聖／攝影 國立高雄科技大學建工校區全新完工的藝文中心，空間高挑充滿科技感。記者劉學聖／攝影 知名書法家於同生舉辦英文書藝個展，他特別以網路流行語為創作內容呼應主題「潮墨」，在傳統書法的基礎上展現當代面貌的創作，賦予英文單字另一層面的意義與價值。記者劉學聖／攝影 知名書法家於同生舉辦英文書藝個展，他特別以網路流行語為創作內容呼應主題「潮墨」，在傳統書法的基礎上展現當代面貌的創作，賦予英文單字另一層面的意義與價值。記者劉學聖／攝影