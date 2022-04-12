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烏坵鄉民心肌梗塞 空勤拂曉起飛救回一命

中央社 / 金門縣12日電

1名烏坵鄉民9日心肌梗塞，啟動緊急醫療後送，不到3小時空勤總隊直升機就把病人從烏坵送抵台中童綜合醫院頂樓停機坪，掌握黃金救援直接送入手術室，目前病患病況穩定。

縣衛生局發布新聞表示，9日1名烏坵民眾因突發性心肌梗塞，經海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務所搶救後，當下因有嚴重血管栓塞，考量當地醫療量能不足，守備隊立即向衛生福利部空中轉診審核中心申請啟動緊急醫療後送，轉台中市童綜合醫院。

新聞稿指出，台中市童綜合醫院2名護理師當天凌晨5時隨空中勤務總隊直升機出發，經過約1小時飛行，於6時抵烏坵。為節省降落機場再轉送醫院車程時間耽擱，直升機回程在7時30分降落醫院頂樓停機坪，以掌握病患黃金救援時機。隨後進行血管繞道及安裝支架等醫療處置後，病患後續病況穩定。

金門縣衛生局長李錫鑫表示，由於空勤直升機執行醫療後送任務時，不會有醫事人員上機；為此衛生局辦理「110年度護理人員支援烏坵緊急醫療後送計畫」勞務採購，由台中市童綜合醫院得標，並由院方依契約內容提供救護車接送後緊急醫療後送病患，並派遣2名護理師隨機提供完整照護。

依縣府民政處3月統計，烏坵鄉人口669人，平日醫療服務由海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務所提供。烏坵地理位置位於金門縣及連江縣之間，自民國43年起由金門縣代管，面積約1.2平方公里。烏坵距金門72浬，日常補給及交通需仰賴15天1班的船班，交通極為不便，因而有「離島中的離島」之稱。

直升機 金門 心肌梗塞

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