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高捷黃線工程廠商說明會 逾70家廠商有意願

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮出席高捷黃線工程廠商說明會，市府力拚年底簽約、動工。記者林巧璉／攝影
高雄市副市長林欽榮出席高捷黃線工程廠商說明會，市府力拚年底簽約、動工。記者林巧璉／攝影

高雄捷運黃線上月正式核定，總經費達1442.37億元，全線共有23座車站，將於年底前動工，力拚117年完工通車。捷運局今天舉辦黃線統包工程廠商說明會，吸引逾70家國內外廠商，約150人到場。高市副市長林欽榮表示，黃線工程招標原則採統包工程方式，目前已將基本設計送至中央審查，預計5月底前公開閱覽、公告。

黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，加上未來延伸至前鎮漁港，預計再增設2站。未來可連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區、人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%。林欽榮受訪表示，黃線除了要如期如質完工外，也背負國產化使命，除了引進各國技術外，台灣的技術和設備規格也要達到一定程度的國產比例。

未來黃線營運採取全程車與區間車兩種路線，區間車將行駛於Y15至Y5至Y23間，班距為10分鐘。全程車分為兩路線，一條為Y1至Y15路線，另一則為Y1至Y23路線，班距也是10分鐘。黃線完工後將有8個站與捷運、輕軌、台鐵等車站共構，包括Y8與輕軌C28站、Y10和台鐵民族站、Y11與橘線O6站、Y14與紅線R8站、Y15站與輕軌C9站、Y17與台鐵正義站、Y18與橘線O10佔以及Y23與紅線R5站等。

昨天交通部也核定補助756萬元，補助捷運局做捷運黃線前鎮區公所站（Y23），延伸至前鎮漁港路網規畫。林欽榮表示，捷運黃線是台灣近年重大軌道工程，高雄近年需支出千億的軌道建設經費，近期也持續推出聯開案，「高雄正在起飛請大家拭目以待」。林欽榮說，黃線完工後，將帶動原本只有十字型的捷運紅、橘線，可望提升紅、橘線17.6%至24.9%運量。

高市捷運局今舉辦捷運黃線工程廠商說明會，逾70家國內外廠商出席。記者林巧璉／攝影
高市捷運局今舉辦捷運黃線工程廠商說明會，逾70家國內外廠商出席。記者林巧璉／攝影
高市捷運局今舉辦捷運黃線工程廠商說明會，逾70家國內外廠商出席。記者林巧璉／攝影
高市捷運局今舉辦捷運黃線工程廠商說明會，逾70家國內外廠商出席。記者林巧璉／攝影

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