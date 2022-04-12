澎湖縣府14日啟動臨時聯合服務中心分流辦公

因應本土疫情升溫，澎湖縣府今天宣布後天（14日）啟動縣府臨時聯合服務中心，縣府僅開放員工進入，員工也採分組分區辦公，民眾須在上班日至第一賓館旁的臨時聯合服務中心洽公，採取防疫措施維持機關正常運作及保存服務量能。

縣府臨時聯合服務中心設於第一賓館旁的「澎湖縣公務人力培訓中心」（馬公市介壽路17號），進駐單位有民政處、建設處、教育處、工務處、旅遊處、社會處、行政處、人事處等8個單位。縣府指出，各單位派專人服務，受理民眾諮詢服務及申辦業務。