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澎湖縣府14日啟動臨時聯合服務中心分流辦公
因應本土疫情升溫，澎湖縣府今天宣布後天（14日）啟動縣府臨時聯合服務中心，縣府僅開放員工進入，員工也採分組分區辦公，民眾須在上班日至第一賓館旁的臨時聯合服務中心洽公，採取防疫措施維持機關正常運作及保存服務量能。
縣府臨時聯合服務中心設於第一賓館旁的「澎湖縣公務人力培訓中心」（馬公市介壽路17號），進駐單位有民政處、建設處、教育處、工務處、旅遊處、社會處、行政處、人事處等8個單位。縣府指出，各單位派專人服務，受理民眾諮詢服務及申辦業務。
澎湖縣政府說明，為避免縣府員工染疫或遭居家隔離導致機關運作癱瘓，縣府啟動分組分區辦公，各單位人員分為兩組互換辦公地點，兩區獨立辦公作業。民眾若有洽公需求，周一至周五，臨時聯合服務中心從上午8時30分至12時、下午14時至17時30分服務民眾，連絡電話為（06）9274735。
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