太仰賴中央補助遭批 高市：有信心稅收年年增

高雄市去年零舉債，但整體負債務高達2463.42億元。高市議員陳麗娜指出，高雄市稅課收入占歲入55.52％，地方稅只佔稅課的57％，皆是六都倒數第二，財政對中央依賴性太高，不利整體財政。財政局表示，高雄正在起飛，現行團隊有信心，未來每年都會持續增加稅收。

地方稅涵蓋地價稅、土地增值稅、房屋稅、使用牌照稅、契稅、印花稅及娛樂稅，高雄市預計在7月1日起開徵的「囤房稅」也是屬於地方稅。高雄市議會今日進行財經部門質詢，議員陳麗娜指出，高雄市的地方稅收名列六都倒數第二，僅贏台南市，地方稅只占稅課的57％、補助及協助收入29.74％，太依賴中央統籌分配稅款補助，體質比較差，不如北市財源充足，自主性高。

陳麗娜說，去年契稅超收9.34 億，比原本預估增加二分之一，另外地價稅短收2.45億，土增稅從85億增加至88億，比例似乎不符合市場常理；高雄人口被台中超越已經很「怨氣」，而且地方稅收長期落後台中約30億元，擔心未來也輸台南，成為最弱一都就糗大了，在人口未增加、經濟力未提升下，有無「撇步」增加地方稅收。

財政局長陳勇勝答詢說，高雄去年已經增加15億地方稅，要增加地方稅需要議會支持與共識，新北市土增稅一年多出高雄130億元；高雄經濟正在起飛，現行的團隊有信心，未來的每一年都會持續增加。