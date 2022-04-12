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高市青創補助「變搶演唱會門票」 議員林于凱籲檢討制度

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林于凱認為現行的青創補助申請制度必須改善，否則會讓政府美意打折扣。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林于凱認為現行的青創補助申請制度必須改善，否則會讓政府美意打折扣。記者徐白櫻／翻攝

高市議會今天進行財經部門質詢，議員林于凱、陳麗珍關心青年補助及創業貸款。林于凱說，青創補助採用先搶先贏作法，這樣讓代表業者有操作空間，甚至出現「收件比全聯結帳還快」、「送件像搶門票」這些不合理現象。青年局長張以理表示，並非送件就等於通過，後續還要有實質審查才會發核准函，三大補助項目採取實報實銷作法。

林于凱指出，高市府青年局青年創業補助計畫今年編列2800萬元，後來又追加至4000萬元，這非小數目，4月6日到22日開放申請，結果開放第3天（4月8日）受理395件，青年局因此發出「已超出預算額度」公告。

林于凱說，4月6日早上8點半到中午12點，210分鐘受理300件，平均一件只要42秒，簡直「比全聯結帳還快」，創業補助變成搶演唱會門票，有民眾投訴代辦業者搶補助，一次帶著十幾件申請案，另有坊間業者收取20％到50％高額佣金，錢不見得真正進入創業者口袋。

青年局長張以理回應，要優先送件才取得審查資格，受理當天只是收件，後續實質審查之後發核准函，才算真正領到補助；20萬包含租金、生財器具及數位轉型費用，還會有專人實地訪視，三部分都要實報實銷。

青年局補充說明，針對有民間代辦業者進行不當業務招攬部分，去年5月曾發布新聞稿嚴正譴責，並在官網持續宣導「勿信坊間代辦業者」。此外，今年「不受理郵寄申請」，僅受理臨櫃辦理，並嚴格採取「一人一次一件」，確保臨櫃排隊者權益，盡可能防堵不公平情事。

高雄市青年創業補助十分搶手，4月6日一早開放就湧入許多申辦者。圖／讀者提供
高雄市青年創業補助十分搶手，4月6日一早開放就湧入許多申辦者。圖／讀者提供

青年 創業 演唱會

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