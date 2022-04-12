豐富在地文史典藏 王水彰贈書金門家扶

金門縣金沙鎮士紳王水彰65歲以後始攻讀取得文學博士學位，鑽研金、廈、漳、泉共同生活圈文史議題。他今天致贈7套著作給金門家扶中心圖書室，豐富圖書室文史書籍典藏。

這7本著作是「明代金門先賢述論」、「活樂金門生活智慧」、「金門呂厝村史」、「金廈漳泉區域偕同發展實錄2014-2015年」、「金門文史與兩岸議題」、「金廈漳泉區域偕同發展實錄2015-2017年」和「金門典藏與智慧文」。捐贈儀式由家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表接受，扶幼委員陳媽愛及中心主任李桂平見證。

78歲的王水彰受訪表示，年輕時歷經戰投筆從戎報效國家，從商後又踏入學術殿堂，過程中觀察到兩岸三地互訪交流密切，形成金、廈、漳、泉共同生活圈，創造兩岸和平發展的福祉，希望自己著作能增進民眾對金門文史了解。

楊肅謙說，王水彰歷任國小老師、鎮代會主席、第1屆縣議會議長、國大代表、商號負責人，以及多個團體理事長，歷經戰爭到和平，本身就是一部見證在地金門生活發展活字典。尤其在取得政治大學行政管理碩士，65歲負笈福建師範大學攻讀文學博士學位，「活到老，學到老」的精神令人敬佩。

王水彰在民國76到79年擔任金門家扶中心第2任扶幼主委。家扶中心主任李桂平表示，王水彰協助家扶推動扶幼工作、在兒童福利業務推展上功不可沒，這次致贈的7套著作除了豐富家扶藏書，同時也讓金門增加一處可供借閱、瞭解金門文史發展的場所。