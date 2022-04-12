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綠營高市第一選區民調揭曉 新潮流打敗湧言會
民進黨高市議員11日至17日進行黨內初選電話民調，47人爭取35個名額。第一選區（旗山、美濃等九行政區）昨天搶頭香，民進黨中央今日公布民調結果，民調高低分別為林富寶、林慧欣、李庭慧、蒙勝男、劉金松，高市黨部預計提名兩席。如無意外，將提名現任議員林富寶與立委邱議瑩提攜的新人林慧欣出線。
第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）應選三席議員，共有李庭慧、劉金松、林富寶、林慧欣、蒙勝南登記民進黨黨內初選，預計提名2席。
民進黨高市黨部公布山水、趨勢、典通三家民調數據，林富寶（0.3291）、林慧欣（0.3067）、李庭慧（0.2592）、蒙勝南（0.0732）、劉金松（0.0318）。
民調結果顯示，資深議員林富寶獲得民調數字最高，新潮流新人人林慧欣緊追在後，湧言會推派的新人李庭慧落敗。
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