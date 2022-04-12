全台第一！屏東長照最後拼圖到位 72站在地安老達標

屏東縣三地門鄉德文文化健康站今早啟用，縣長潘孟安一早趕了近1小時車程到偏遠山區主持啟用典禮，宣布全縣72個原民長照據點百分之百完成，此後原住民長輩都可在地安老，讓北漂或不知漂向何方，在外打拚的年輕人都可以放心逐夢。

屏東共有8個原住民鄉，部落年輕人多在外工作打拚，縣府近8年前開始推動部落長照據點，希望最終能達成「一社區一據點、一部落一文建站」目前，迄今已建置完成71站。被視為最後一塊拼圖的德文文建站，因地處偏遠及用地取得不易，始終無法達陣，今早啟用後，形同原民長照最後一哩路終於達陣。

潘孟安強調，他沒有辦法飛天遁地的本領，但能體會年輕人在外打拚，最擔心的還是家鄉的長輩，因此只能一步一腳印、務實的在各個原鄉部落建置文健站，希望能讓年輕人安心在外打拚，更讓家鄉的長輩可以就地安老。

德文文健站最年長的Vuvu（排灣族語，意指祖父母）86歲的古羅桃上午帶著手寫小抄上台表演傳統歌謠，感謝族人照顧。德文文健站計畫主持人古仙蘭說，德文是屏東所有原鄉部落中最特殊的一個，部落沿山區狹長分布，頭尾相距至少2公里，部落長輩不可能像市區長輩一樣，一早徒步到據點，照顧員得一大早起床接送他們到文健站，儘管如此，長輩到文健站的意願仍很高，冊列26人每天平均有15至17人到站。