全國汙水下水道評鑑 高雄獲特優
高雄共有7座汙水處理廠，管線總長達1672公里，另有8座水質淨化場，汙水用戶接管普及率47.98%，每天處理水量約91.2萬噸。近期「110年度直轄市及縣（市）政府汙水下水道建設計畫考核評鑑作業」，今內政部營建署評鑑結果揭曉，高市榮獲全國唯二取得「特優」殊榮。
水利局表示，除全市整體接管普及率按既定目標達成外，同時配合中央政策推動水資源永續利用，先後完成鳳山、臨海水資源中心，每天再生水供應量7.8萬噸，績效全國第一，未來接續產業投資高雄需求，已規畫北高雄楠梓、橋頭2座再生水廠，未來每日可新增供應12.7萬噸，達20.5萬噸。
不少議員關心北高雄再生水廠發包進度，財政局長陳勇勝表示，橋頭BTO方式，目前正在先期規畫，預計5月公告，占地約5萬平方公尺，將採18年方式營運。
水利局表示，全國汙水建設考核評鑑榮獲佳績是最高肯定，也感謝市民朋友忍受汙水建設期間的不便，市民齊心配合拆除後巷違建辦理用戶接管工程，可改善居家生活環境及河川水體水質。
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