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綠營高市議員民調今晚執行鼓山旗津鹽埕 3搶2名次

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市議員民調今晚執行鼓山旗津鹽埕民調，3人搶2席提名額數。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市議員民調今晚執行鼓山旗津鹽埕民調，3人搶2席提名額數。記者徐白櫻／攝影

民進黨高市議員11日至17日進行黨內初選電話民調，47人爭取35個名額。繼昨天第一選區大旗美地區後，今早黨中央抽籤，第六選區（鼓山、旗津、鹽埕）成為第二個民調區域。高市黨黨部指出，旗鼓鹽選區應選4席，共有張峻榕、李喬如及簡煥宗登記參選，預計提名2席。

高雄市民進黨初選登記之中，11選區中有8區超出提名人選，依規定啟動民調，每天上午以抽籤方式抽出選區，晚間6點半至10點民調，如順利完成、隔天中午前公布結果。今天抽籤民調執行區域為第六選區（鼓山、旗津、鹽埕）。

高雄市旗鼓鹽選區共有4席議員，現有陳美雅（國民黨）、蔡金宴（國民黨）、李喬如（民進黨）及簡煥宗（民進黨）。此次民進黨初選，李喬如、簡煥宗尋求連任，另位張峻榕則是正國會推舉「台灣正青」新人之一，張的父親是張省吾是高雄市前市議員。

民進黨 民調 高雄市

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