高雄13、14日將有多區停水 影響戶數最多達17.5萬戶

台灣自來水公司近日為辦理高低壓電力設備定期檢測，及今年度拷潭場高低壓設備檢驗，旗山區及杉林區將在13日上午9時停水，影響戶數約為1萬2967戶；14日改為鳳山、大寮、林園、小港等5區停水影響戶數為17萬5107戶，水公司提醒民眾提早於停水前六小時完成儲水。

台水公司七區處為辦理辦理高低壓電力設備定期檢測將於13日上午9時至晚上9時停水，影響範圍包括旗山區大林里、中正里、圓富里、永和里、瑞吉里、竹峰里、湄洲里、太平里、大德里、三協里（旗南一路、三桃巷部分）、東平里、東昌里、廣福里；杉林區大愛里、月眉里、月美里，影響戶數約為1萬2967戶。

4月14日辦理「111年度拷潭場及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」於上午9時至凌晨0時執行停水作業，停水地區包括，鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里。（工業區除外）

林園區林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里。（工業區除外）

小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明里（工業區除外）、店鎮里（沿海路以東、工業區除外）及二苓里（沿海路以東）、大苓里（沿海路以東）、坪頂里及大坪里舊部落。

苓雅區朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。以上五區提水戶數為17萬5107戶；另鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，約有2萬6365戶為水壓降低地區