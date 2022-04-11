屏東185再推新玩法 「沿山可愛咖」郵輪巴士周末首航

屏東縣185縣道是一條沿大武山麓勾勒出美麗的稜線。屏東縣政府今年3月推出期間限定「185沿山旺來雙層巴士」，帶旅客用不同高度視野看屏東大獲好評，班班預約皆秒殺客滿，屏東縣府本周末4月16日起，再推出豐富澎湃「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，深入部落、社區享用冠軍咖啡、DIY可可風味甜品與當季旺來下午茶，4月11日開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗。

縣府交旅處指出，郵輪巴士是新型態車等人交通旅遊結合遊玩模式，屏東首條郵輪巴士為2020年推出爆紅的「台灣好行神山線」，不用煩惱交通景點接駁又能暢玩多點，旅客反應熱烈。

本周末上路「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士帶大家從屏東轉運站、水門轉運站出發，走訪山川琉璃吊橋後到台灣的普羅旺斯「禮納里部落」，在嵐雲綠海品嚐2021特等賞精品咖啡；午餐到隘寮社區愛聊食堂享用專屬「荊牌套餐」，從產地到餐桌翻轉不起眼的黃荊入菜，讓人齒頰留香。

午後到屏東可可園區變身可可藝術家，DIY專屬可可風味甜點；再徜徉於萬金綠色隧道和屏東咖啡園區，最後到銘泉農場品嚐185沿山金鑽鳳梨下午茶、在旺來玻璃屋前打卡留下沿山風貌。