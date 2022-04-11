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屏東185再推新玩法 「沿山可愛咖」郵輪巴士周末首航

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，中午到隘寮社區愛聊食堂用餐。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，中午到隘寮社區愛聊食堂用餐。圖／屏東縣府提供

屏東縣185縣道是一條沿大武山麓勾勒出美麗的稜線。屏東縣政府今年3月推出期間限定「185沿山旺來雙層巴士」，帶旅客用不同高度視野看屏東大獲好評，班班預約皆秒殺客滿，屏東縣府本周末4月16日起，再推出豐富澎湃「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，深入部落、社區享用冠軍咖啡、DIY可可風味甜品與當季旺來下午茶，4月11日開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗。

縣府交旅處指出，郵輪巴士是新型態車等人交通旅遊結合遊玩模式，屏東首條郵輪巴士為2020年推出爆紅的「台灣好行神山線」，不用煩惱交通景點接駁又能暢玩多點，旅客反應熱烈。

本周末上路「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士帶大家從屏東轉運站、水門轉運站出發，走訪山川琉璃吊橋後到台灣的普羅旺斯「禮納里部落」，在嵐雲綠海品嚐2021特等賞精品咖啡；午餐到隘寮社區愛聊食堂享用專屬「荊牌套餐」，從產地到餐桌翻轉不起眼的黃荊入菜，讓人齒頰留香。

午後到屏東可可園區變身可可藝術家，DIY專屬可可風味甜點；再徜徉於萬金綠色隧道和屏東咖啡園區，最後到銘泉農場品嚐185沿山金鑽鳳梨下午茶、在旺來玻璃屋前打卡留下沿山風貌。

交旅處指出，「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士採預約制，僅假日開行，要960元玩整天，4月11日開放預約，本周六4月16日正式首航，有興趣的民眾請下載「台北轉運站APP」至「屏東go好玩」專區預約購票，或撥打（07）7462141轉229至高雄客運洽詢。後續還有更多主題觀光巴士即將上線，可持續關注「屏東go好玩－屏東縣政府交通旅遊處」FB粉絲團。

屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，金鑽鳳梨下午茶。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，金鑽鳳梨下午茶。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，銘泉農場旺來玻璃屋。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，銘泉農場旺來玻璃屋。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，禮納里部落嵐雲綠海品嘗咖啡。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，禮納里部落嵐雲綠海品嘗咖啡。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，中午到隘寮社區愛聊食堂用餐。圖／屏東縣府提供
屏東縣府本周末4月16日起，推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，今起開放預約，邀請民眾來趟最棒的公路旅行新體驗，中午到隘寮社區愛聊食堂用餐。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 雙層巴士 郵輪

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