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能「坐」的新裝置藝術　高大感恩牆完工成為新打卡點

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄大學創校22年，有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注學校資源，校方為感謝興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」。圖／校方提供
高雄大學創校22年，有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注學校資源，校方為感謝興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」。圖／校方提供

國立高雄大學為感謝及表彰熱心捐款興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」；該面牆結合海洋意象，隨光影產生波浪視覺效果，成為校內新打卡景點。

高雄大學校長陳月端說，高大創校22年，有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注學校資源，因此，指示建造「實質感謝」兼具「公共藝術功能」的紀念牆，於今年3月校慶落成啟用。

感恩牆坐落於校內圖書資訊館二樓大廳，以海洋首都意象為發想，結合在地共榮共好，捨鋼材改以電腦切割、近70片木頭所組成立面波浪，若干座帆船形狀立牌，不同視角有還不同的光影變化，饒富趣味，同時呼應綠色低碳校園理念。

監造者、學術副校長陳啓仁說，作為公共藝術的感恩牆，以「街道家具」精神出發搭配環境空間，強調互動性等，所以立面波浪下半段採可坐式設計，表面光滑耐磨易清潔，因此是一面不只會「動」，還能坐的藝術牆。

高雄大學創校22年，有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注學校資源，校方為感謝興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」。圖／校方提供
高雄大學創校22年，有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注學校資源，校方為感謝興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」。圖／校方提供
高雄大學創校22年，有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注學校資源，校方為感謝興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」。圖／校方提供
高雄大學創校22年，有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注學校資源，校方為感謝興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」。圖／校方提供

高雄大學 公共藝術 捐款

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