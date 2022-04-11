能「坐」的新裝置藝術　高大感恩牆完工成為新打卡點

國立高雄大學為感謝及表彰熱心捐款興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」；該面牆結合海洋意象，隨光影產生波浪視覺效果，成為校內新打卡景點。

高雄大學校長陳月端說，高大創校22年，有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注學校資源，因此，指示建造「實質感謝」兼具「公共藝術功能」的紀念牆，於今年3月校慶落成啟用。

感恩牆坐落於校內圖書資訊館二樓大廳，以海洋首都意象為發想，結合在地共榮共好，捨鋼材改以電腦切割、近70片木頭所組成立面波浪，若干座帆船形狀立牌，不同視角有還不同的光影變化，饒富趣味，同時呼應綠色低碳校園理念。