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確診數增音樂節照辦 潘孟安：屏東中央防疫同步

中央社 / 屏東縣11日電

國內COVID-19確診數增，屏東縣政府上週舉辦三大日音樂節，民眾到縣長潘孟安臉書專頁留言質疑為什麼不停辦大型活動。潘孟安今天指出，屏東與中央同步調，防疫不要各吹各調。

屏東縣政府昨天舉辦三大日音樂節，昨天屏東縣新增31例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，潘孟安在臉書（Facebook）公布相關確診案號時，有民眾在留言處質疑「為什麼不停辦活動？」

潘孟安今天出席屏東防災型微電網啟用典禮，接受媒體訪問時指出，相關防疫措施，屏東縣政府與中央流行疫情指揮中心同步調，縣府依循中央指引，防疫不要各吹各調，要全體一致。

潘孟安表示，屏東新增的確診個案，經過疫調，感染源清楚，也擴大匡列採檢，縣府以最嚴謹態度面對疫情，在掌握感染源情況下，「防疫優先、生活如常。」

屏東縣政府 潘孟安 疫情

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