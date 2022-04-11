多元團隊將進駐舊鼓山國小 盼成旗山文化教育基地

高雄百年日式校園古蹟「舊鼓山國小」去年修復完成，今年徵選團體進駐，將有藝術創作、地方創生、文化沙龍、弱勢兒少教育關懷等多元活動，期待成為旗山在地文化教育基地。

「舊鼓山國小」原名為「蕃薯藔尋常高等小學校」，建於1912年，專供日籍學童就學，後又改為鼓山國小供在地孩童就讀。園區建築有優雅的三連拱及圓拱窗造型，為高雄現存少數日式校園，在2010年指定為高雄市定古蹟，2016年建築因地震毀損，修復後2020年以「旗山生活文化園區」重新開放。

高雄市政府文化局發布新聞稿指出，今年邀請個人、組織團體及公私立大學一同進駐園區；佳莉編織坊、飛揚福利服務協會、實踐大學與旗美社大4組團體在激烈競爭中勝出，獲選為進駐團隊，將以編織藝術、地方創生、文化沙龍及教育關懷為百年校園注入新活力。

即將進駐的「佳莉編織坊」由來自義大利的馬保祿及畢佳莉創立，他們在2009年來到高雄旗山，落地生根，發揮義大利古老織布、毛氈藝術及各種編織等長才；預計將開放參觀、導覽以及體驗，讓歐洲傳統藝術在旗山老建築找到新生命。

「飛揚福利服務協會」則在九曲堂、旗山、鳳山等多處提供弱勢兒少教育資源與社會協助，未來將在園區辦理兒童俱樂部、職能體驗課程、社區講座等活動。旗山工作站副主任沈昕俞說，自己是舊鼓山國小最後一屆校友，希望能讓校園再次充滿孩子們的歡笑聲。

實踐大學國際貿易學系的教授李慶芳教授、助理教授翁裕峰則注意到旗山地區與不同族群在文化、經濟上多互動，推動「囊螢山水相連創生計畫」，進行歷史材料解讀、在地書寫、文化路徑踩線，發展文創商品及體驗遊程，將把基地作為推廣空間，成為在地創生的串聯平台。

全台第一所農村型社區大學「旗美社大」，在2010年就曾進駐舊鼓山國小陪伴莫拉克風災災區重建；2022年再度回歸，將開辦課程、舉辦公共論壇，推動藝術、音樂等藝文相關社區展演，打造旗山人文沙龍，也吸引遊客。

文化局長王文翠表示，旗山生活文化園區自2020年重新開放，已超過3萬人參觀，優美的建築環境及趣味展示吸引各地遊客；期待未來團體進駐，透過各項活動豐富園區，以文化與在地創造深度連結，保存也活化文化資產，成為在地文化教育基地。