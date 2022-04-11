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屏東185再推新玩法 「沿山可愛咖」郵輪巴士首航

中央社 / 屏東縣11日電

屏東縣政府今天表示，縣府16日起將推出「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，帶遊客深入部落、社區享用冠軍咖啡、可可及鳳梨下午茶等，即日起開放預約。

屏東縣政府自3月推出期間限定的「185沿山旺來雙層巴士」，班班預約都秒殺客滿，縣府發布新聞稿表示，本週末上路的「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士帶大家從屏東轉運站、水門轉運站出發，走訪山川琉璃吊橋後，前往台灣的普羅旺斯－禮納里部落，在嵐雲綠海品嚐2021特等賞精品咖啡。

縣府表示，午餐在隘寮社區－愛聊食堂享用專屬「荊牌套餐」，從產地到餐桌翻轉不起眼的黃荊入菜；午後到屏東可可園區變身可可藝術家，DIY專屬可可風味甜點；再徜徉於萬金綠色隧道和屏東咖啡園區，最後到銘泉農場品嚐185沿山金鑽鳳梨下午茶、在旺來玻璃屋前打卡留下沿山美麗倩影。

縣府表示，「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士採預約制，只有假日開行，遊程新台幣960元玩整天，有興趣的民眾下載「台北轉運站APP」至「屏東go好玩」專區預約購票，或撥打（07）7462141轉229至高雄客運洽詢。

縣府指出，郵輪巴士為新型態車等人的交通旅遊結合遊玩模式，屏東首條郵輪巴士為民國109年推出暴紅的「台灣好行神山線」，不用煩惱交通景點接駁又能暢玩多點；後續還有更多主題觀光巴士即將上線，民眾可持續關注「屏東go好玩－屏東縣政府交通旅遊處」FB粉絲團。

屏東縣政府 雙層巴士 郵輪

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