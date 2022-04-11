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打造無障礙環境 高雄監理所錄手語影片改善設施

中央社 / 高雄11日電

營造無障礙友善環境，高雄區監理所打造「看見你的聲音2.0」服務設施，錄製手語影片，放大字體、增加點字板及耳機孔等，幫助聽、視障者了解各項監理業務申辦流程，不用再假手他人。

高市府社會局統計報告指出，高雄市視覺障礙者人數有6910人、聽覺機能障礙者人數有1萬2355人，占高雄市總人口數約276萬中約0.7%。

高雄區監理所規劃「看見你的聲音」友善服務專區，提供手語解說等服務，近期再升級為2.0版，從「無障礙設計」進階到「共融式設計」。

高雄區監理所今天發布新聞稿表示，「看見你的聲音2.0」版，針對民眾常辦理的12項監理業務，重新聘請專業手語老師拍攝及配搭旁白說明製成影片，經由手語讓聽障者「看見」業務申辦說明。

此外，針對視障者也改善服務設施字體、顏色與背景對比，並透過字體放大、增加點字板及耳機孔等，讓視障者有更多視覺提示選擇。

高雄區監理所也邀請愛盲基金會試用「看見你的聲音2.0」版，實際操作後均表示肯定。高雄區監理所指出，無障礙環境的營造是業務推動關鍵指標之一，致力提升全面服務價值，讓生硬的監理業務也很有溫度。

手語 視障

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