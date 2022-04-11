高捷延伸至前鎮漁港有望 中央補助756萬元規畫

高市捷運黃線上月核定，不少民代提出黃線延伸至前鎮漁港想法，可望推動地方觀光、產業，交通部已核定補助756萬元，補助高市捷運局捷運黃線前鎮區公所站（Y23），延伸至前鎮漁港路網規畫。

高雄市「前鎮漁港建設專案計畫」由行政院核定60億元經費，打造兼具漁業生產、消費、觀光休閒的國際級漁港。立委賴瑞隆表示，行政院之前補助前鎮漁港60億元建設專案，打造台灣豐洲漁市，目前各項專案建設陸續進行。其中，建設多功能水產物流大樓及漁港基礎建設，將展現出全國最大遠洋漁港前鎮漁港的魅力。未來捷運黃線將可由前鎮區公所延伸前進至前鎮漁港港區內，可擴大行政院補助60億專案建設效益。便利交通也對多功能水產物流大樓增加招商條件，有利於吸引優質品牌廠商進駐營運。

賴瑞隆表示，前鎮漁港起初建設經費僅規畫10億，在行政院蘇貞昌長大力支持下提升至60億專案建設計畫，當初規畫已預留捷運系統進入前鎮漁港。為爭取黃線規畫補助，多次質詢並召開協調會，現由交通部鐵道建設基金一次性補助路網規畫，未來遊客搭乘捷運便能體驗高雄漁港風光。

賴瑞隆說，前鎮漁港是台灣停泊漁船頓級數最大，漁獲量最多的全國最大遠洋漁港，泊地共有27公頃，條件不輸日本、韓國漁港，未來多功能水產物流大樓落成，捷運黃線延伸後，前鎮漁港將會有不一樣的風貌，也能吸引更多觀光客造訪。