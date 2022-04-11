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屏縣邀4名心智障礙者製作易讀手冊 帶你玩屏東、嘗美食
屏東縣府重視資訊傳播無障礙，將複雜的資訊藉由簡單的文字與圖片搭配，讓心智障礙者或閱讀有困難的人，能平等享有接收訊息的權利，縣府繼2020年出版《安安告訴你~如何成為防疫小幫手》讓有認知理解障礙的智能障礙者掌握疫情訊息，今年度推出「屏東好好玩、屏東美食好好吃」易讀手冊。
屏東縣府社會處指出，易讀的製作，強調與心智障礙者一同合作產出，從所需資訊到產出的文本需經過心智障礙者審稿、品管，為促進屏東縣身心障礙者「意見表達的自由及獲得資訊的機會」，縣府與平安社會福利慈善事業基金會公私協力，藉由心智障礙者角度介紹屏東縣美食與景點特色。
《屏東好好玩-屏東景點易讀手冊》、《屏東美食好好吃-屏東美食易讀手冊》邀請4名心智障礙者討論與表決介紹屏東縣美食與景點內容，他們個性與生活經歷截然不同，且熱衷於討論過程並勇於建議如何繪圖清楚傳達相關資訊。
個性活潑的阿菁為完整詮釋「購票資訊」的精髓，在團體中以手舞足蹈的方式，讓團體成員了解其表達的內容，也成功將抽象且艱澀難懂的文字圖像化。
社會處指出，這2本易讀易懂手冊除了介紹屏東美食與景點外，末頁也有4名心智障礙者邀請大家觀光屏東的歡迎詞，增加外出旅遊的貼心提醒與互動巧思，2本手冊提供網站下載管道，加印實體書本，提供屏東縣各身障服務單位、特教學校、各家庭福利服務中心等單位，若有興趣的夥伴可洽社會處吳社工（08-7320415分機5448）或屏東縣身心障礙福利服務中心陳社工（08-7378402）。
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