屏縣邀4名心智障礙者製作易讀手冊 帶你玩屏東、嘗美食

屏東縣府重視資訊傳播無障礙，將複雜的資訊藉由簡單的文字與圖片搭配，讓心智障礙者或閱讀有困難的人，能平等享有接收訊息的權利，縣府繼2020年出版《安安告訴你~如何成為防疫小幫手》讓有認知理解障礙的智能障礙者掌握疫情訊息，今年度推出「屏東好好玩、屏東美食好好吃」易讀手冊。

屏東縣府社會處指出，易讀的製作，強調與心智障礙者一同合作產出，從所需資訊到產出的文本需經過心智障礙者審稿、品管，為促進屏東縣身心障礙者「意見表達的自由及獲得資訊的機會」，縣府與平安社會福利慈善事業基金會公私協力，藉由心智障礙者角度介紹屏東縣美食與景點特色。

《屏東好好玩-屏東景點易讀手冊》、《屏東美食好好吃-屏東美食易讀手冊》邀請4名心智障礙者討論與表決介紹屏東縣美食與景點內容，他們個性與生活經歷截然不同，且熱衷於討論過程並勇於建議如何繪圖清楚傳達相關資訊。

個性活潑的阿菁為完整詮釋「購票資訊」的精髓，在團體中以手舞足蹈的方式，讓團體成員了解其表達的內容，也成功將抽象且艱澀難懂的文字圖像化。