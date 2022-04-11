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高雄囤房稅只是喊口號？ 財政局：抑制房價手段之一

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議員黃紹庭認為高市「囤房稅」無法有效抑制房價、炒房。記者林巧璉／攝影
高市議員黃紹庭認為高市「囤房稅」無法有效抑制房價、炒房。記者林巧璉／攝影

去年底台積電宣布投資高雄，高市房價隨之上漲，甚至出現惜售狀況，高市提出「囤房稅」抑制房價，預計今年7月1日施行。市議員黃紹庭質疑，囤房稅無法抑制房價，市府只是喊口號，籲市府拿出魄力針對外地至高雄炒房者直接課重稅。高市財政局長陳勇勝表示，絕對不是喊口號，囤房稅是其中一項手段，盼議會支持條例。

今天高市議會進行財政部門質詢，黃紹庭要陳勇勝回答，「囤房稅」是否可抑制房價？陳勇勝答，此為其中一個手段，高雄產業正在起飛，房價會有市場機制，但市府會努力提出多元方案，讓年輕人住得起、買得起。

黃紹庭表示，自己請教過其他縣市官員和專家學者，多數人不認為囤房稅可抑制房價，高雄「囤房稅」從1.5%到最高3.6%，一個月大概就是多出一、兩千元上下，專家也擔心增加稅賦只是將成本轉嫁到租客上，要囤房的人還是照囤房。黃紹庭舉台北為例，北市在104年就推出囤房稅，至今北市房價依舊屢創新高。房價是供需的市場機制，加上通貨膨脹的因素，囤房稅只能淪為口號，無法抑制房價、遏止炒房，市民買不起房，成了台積電設廠的受害者。

陳勇勝表示，囤房稅是抑制房其中一個手段，希望藉此促使屋主釋出多餘房屋，囤房稅需議會支持，絕對不是喊口號，在稅率部分經過審慎評估。陳勇勝解釋，抑制房價需要多管齊下，中央、地方抑制房價不只有囤房稅，近日中央升息一碼，也是抑制炒房的手段之一。　　

「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案，如在本會期審議通過，預計今年7月1日施行。草案針對非自住房屋稅率，由現行單一稅率1.5%調整為依持有戶數訂定差別稅率，持有3戶以下，適用2.4%稅率，4戶以上則是3.6%，稅額會反映在民國112年5月房屋稅單。預估影響5.4萬人、7.1萬戶房屋，但93.4%民眾自住的房屋不會受影響。

黃紹庭 台積電 北市

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