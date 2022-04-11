晚鳥優惠效益加倍 沒用完的藝FUN券快拿來高雄花

藝FUN券使用期限已倒數計時，高雄市爭取民眾尚未釋出的藝FUN券留在高雄，即起至4月30日在高雄單筆消費500元可獲贈100元高雄券，馬上享受票券效益加倍的快感，高雄券同樣使用到4月底。

高市文化局長王文翠說，高雄券對接藝FUN券的夥伴店家，以書店、圖書文具出版業參與最踴躍，民眾消費最有感，藝FUN券使用至4月截止，高雄許多店家加碼推出「晚鳥不晚」優惠送。

像城市書店即推出「藝FUN晚鳥日日紅」，每天有4種書打69折，滿700元再送咖啡掛耳包1包；在乘九文具在高雄7家門市只要持振興券或藝FUN券消費滿500元京加贈小贈品。駁二藝術特區的言成金工坊以藝FUN券消費可享9折；放空藝術工作室、英國領事館的「古典玫瑰園」、左營建業及黃埔新村的眷村民宿及棧貳庫等，都是使用藝FUN券與高雄券首選。

喜滿客夢時代、台鋁秀泰、大立IN89豪華、IN89駁二等影城仍持續加贈高雄券，唱歌集音樂劇場等演藝團隊也響應加碼措施，持藝FUN劵購票欣賞藝文演出，滿500元都可加贈高雄券100元。

高市府為刺激在地消費，約300家電影院、眷村民宿等近300間藝文店家加入「高雄開就賺」高雄券對接行列，即起民眾持藝FUN券或振興券紙本到夥伴店家單筆消費滿500元，一樣送100元高雄券，民眾可到「高雄開就賺」官網查詢藝FUN夥伴店家，消費前建議先詢問藝文店家是否還有高雄券可供兌換。