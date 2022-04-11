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端午連假離島航線今開放訂位 預估金門返鄉量能足夠
清明連假完後下個連假就是端午連假，因離島管制航線關係，今起開放訂位。金門縣政府觀光處交通科表示，今上午開放訂位後，目前幾天訂位情況都還好，以過往情況來看不會像春節或清明一樣人潮較多，縣府也會持續注意訂位狀況，若有需求也會做相關協調。
端午連假離島金門、馬祖、澎湖3航線將管制，交通部民航局表示，預計提供3航線提供1284架次、13萬9476個座位數，有需求民眾可把握時間訂位。
金門縣府指出，今年端午連假從6月3日至6月5日共3天，中央規畫6月2日至6月6日共計5天的航空疏運期，其中台灣本島往返金門的航線運能，預計提供404架次、5萬264個座位數。
觀光處表示，端午連假尖峰時段的6月2日至6月4日台灣本島往金門方向、6月4日至6月6日金門往台灣本島方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，民眾若因故無法搭乘原訂航班，請務必在起飛前取消訂位並辦理退票，以維護自身之權益。
交通科表示，就以往端午連假來說，機票訂位狀況都還好，主要還是春節、清明節等假期才容易有人潮較多的狀況；機票於早上9時開放訂位，目前在假期間的幾天都還有位置，縣府也會持續注意訂位狀況，並依需求請民航局協調航空公司，以備適時增班。
金門縣府提醒，因應地區疫情升溫，配合中央防疫作業，各機場航廈採單一出入口，並有簡訊實聯登記、強制量測體溫及手部清潔消毒，搭機當天若有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要的公費採檢。
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