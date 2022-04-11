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高市銀髮人才服務據點相助 65歲婦成功重返職場

中央社 / 高雄11日電

今年65歲的劉大姐原任知名公司主管，卻因公司解散遭資遣，拿積蓄投資又遇疫情攪局。在高市府「銀髮人才服務據點」協助下到離家僅3公里的餐飲業外場就業，重拾自信和健康。

劉大姐4年多前因公司解散遭資遣，年逾花甲的她求職屢碰壁，拿積蓄投資又因突發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而付之一炬。茫然無助的劉大姐常常以淚洗面，在負面情緒及壓力下，身體健康也亮起紅燈。好友介紹她到高雄市政府勞工局「銀髮人才服務據點」尋找新契機，最後在離住家僅3公里的餐飲業找到外場服務工作，已穩定工作3個月。

今年65歲的劉大姐分享，高齡者二度就業難度高，自己也一度失去希望，是就服員親切耐心的關懷，陪伴她重拾工作信心，也協助她與業主溝通，才讓雙方快速達到共識。劉大姐說：「家人都覺得我愈來愈有自信，身體也愈來愈健康了。」

就業服務員黃瓊嬅回想，劉大姐當初一進據點就吐露失業及投資挫敗的酸楚和恐慌，自己鼓勵劉大姐拋開過去的經驗和限制，重新盤點自有優勢，保持積極樂觀，並考量劉大姐體能，找尋鄰近、通勤方便的工作，又因劉大姐個性樂觀開朗，工作穩定性高，便以服務業為就業方向。

經多次與相關店家溝通，黃瓊嬅替劉大姐爭取到知名餐飲業外場服務人員工作機會。雖然劉大姐缺乏餐飲服務相關工作經驗，但洪老闆見她應對進退得宜、親和力強，也決定打破刻板印象，讓劉大姐成為店中最年長員工。返回職場3個月，現在劉大姐不論食材備料、端盤出餐、收拾餐具都做得又快又好。

勞工局今天新聞稿指出，台灣人口預計將在2025年邁入65歲以上人口超過20%的「超高齡社會」。考量少子化、人口紅利逐漸消失，高市勞工局於去年設置「銀髮人才服務據點」，服務55歲以上或退休再就業者，配合高齡族群體力，主力開發彈性工時及非典型工作職缺，半年來已成功媒合320名「高年級生」重返職場。

訓練就業中心主任楊茹憶指出，據點中不乏像劉大姐一樣，在人生路上出現一些非預期挫折的高年級求職者，但只要保持積極正向、願意嘗試，搭配據點採一站式「一案到底」客製化的就業服務，銀髮族轉職、二度就業也能擁有自己的一片新天地。

勞工局 餐飲業

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