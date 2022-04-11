高雄人口持續減少 議員促多辦聯誼活動增結婚數

台灣生育率持續走低，為鼓勵生育，高雄推出生育、月嫂、托育等補助。高市議員郭建盟今在財政部門質詢表示，過多生育補助無助提高生育率，根據統計結婚數和嬰兒出生數呈正相關，應多投入資源促成年輕人結婚，才是治本之道。高市主計處長李瓊慧表示，將再做詳細統計做出政策建議。

郭建盟指出，六都生育率都持續降低，但每個城市推出的催生政策不同，主計處應統計補助政策和出生率等數據，才能確保高雄催生政策成效。根據郭建盟做的統計數據，台灣11年數據，每一對新人，可在隔年生出1.34個寶寶，也就是每增3對結婚，就可增加4個寶寶。郭建盟建議，補助放在刀口上，加強青年婚姻聯誼活動，促進結婚數，才能連帶提高高雄生育率。

郭建盟表示，從六都嬰兒出生的絕對數看起來，桃園嬰兒數在民國103年、104年急速上升，主要原因是桃園調整補助，單胞胎給3萬元補助、雙胞胎每胎3萬5千元、三胞胎以上，每胎則有4萬5千元。但郭建盟認為，一位增加補助易發生周邊城市懷孕婦女遷戶籍領補助，造成假性社會遷移，無助真實的增加人口。

李瓊慧指出，將生育津貼補助和生育率做出相關統計確實能刺激政策思考，非常感謝議員的研究，未來主計處將就此進一步詳細統計，做為生育政策上的建議。

根據內政部公布3月戶口統計資料分析，台灣3月底人口數為2326萬8991人，較2月減少5萬785人。三月新生兒共有1萬2788人，人口死亡數為1萬8239人，台灣依舊呈現「生不如死」的人口自然減少狀況。