快訊

「優雅惡魔」的逆襲 雷朋為何讓馬克宏首輪贏得冷汗直流？

大甲媽遶境傳憾事 男騎車遭貨車、遊覽車夾殺OHCA

高雄人口持續減少 議員促多辦聯誼活動增結婚數

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議員郭建盟建議主計處新增生育政策和出生率相關統計，協助高市增加人口。記者林巧璉／攝影
高市議員郭建盟建議主計處新增生育政策和出生率相關統計，協助高市增加人口。記者林巧璉／攝影

台灣生育率持續走低，為鼓勵生育，高雄推出生育、月嫂、托育等補助。高市議員郭建盟今在財政部門質詢表示，過多生育補助無助提高生育率，根據統計結婚數和嬰兒出生數呈正相關，應多投入資源促成年輕人結婚，才是治本之道。高市主計處長李瓊慧表示，將再做詳細統計做出政策建議。

郭建盟指出，六都生育率都持續降低，但每個城市推出的催生政策不同，主計處應統計補助政策和出生率等數據，才能確保高雄催生政策成效。根據郭建盟做的統計數據，台灣11年數據，每一對新人，可在隔年生出1.34個寶寶，也就是每增3對結婚，就可增加4個寶寶。郭建盟建議，補助放在刀口上，加強青年婚姻聯誼活動，促進結婚數，才能連帶提高高雄生育率。

郭建盟表示，從六都嬰兒出生的絕對數看起來，桃園嬰兒數在民國103年、104年急速上升，主要原因是桃園調整補助，單胞胎給3萬元補助、雙胞胎每胎3萬5千元、三胞胎以上，每胎則有4萬5千元。但郭建盟認為，一位增加補助易發生周邊城市懷孕婦女遷戶籍領補助，造成假性社會遷移，無助真實的增加人口。

李瓊慧指出，將生育津貼補助和生育率做出相關統計確實能刺激政策思考，非常感謝議員的研究，未來主計處將就此進一步詳細統計，做為生育政策上的建議。

根據內政部公布3月戶口統計資料分析，台灣3月底人口數為2326萬8991人，較2月減少5萬785人。三月新生兒共有1萬2788人，人口死亡數為1萬8239人，台灣依舊呈現「生不如死」的人口自然減少狀況。

生育補助 郭建盟

延伸閱讀

通緝犯替妻女買飯遭逮 高雄警暖心讓他通知家人取晚餐

獨／高雄娛樂場所爆發疫情 要基層警做這件事炸鍋了

潘孟安連兩天高雄站台 推薦新潮流參選人

高雄+26例、公布24處足跡 全市有2校停課

相關新聞

端午連假離島航線今開放訂位 預估金門返鄉量能足夠

清明連假完後下個連假就是端午連假，因離島管制航線關係，今起開放訂位。金門縣政府觀光處交通科表示，今上午開放訂位後，目前幾...

屏東縣民公園影像紀錄 又獲全球短片影展肯定

2022全球短片影展（Global Short Film Awards Cannes）近期公布各獎項得獎名單，屏東縣民公...

不是只有海 「墾丁開森眼」實境遊戲 向玩家招手

屏東縣恆春半島以熱帶森林、蔚藍海景聞名，是人氣不墜的度假勝地，其實墾丁不是只有海洋、墾丁大街，距離墾丁大屏東縣恆春半島以熱帶森林、蔚藍海景聞名，是人氣不墜的度假勝地，其實墾丁不是只有海洋、墾丁大街，距離墾丁大街約15分鐘車程的墾丁森林遊樂區，是台灣唯一保存完整的高位珊瑚礁森林生態系，林務局屏東林區管理處為拉近與年輕人距離，去年推出虛擬實境遊戲「魔幻海角─森林試煉」首部曲，今年暑假將推出二部曲「魔幻海角─大地的祭典」，邀請大家「來墾森開森眼」。

高市銀髮人力服務據點推一把 65歲的她重返職場

原在知名企業當主管的劉姓婦人，4年前因公司解散遭資遣，之後求職屢碰壁，多年投資也因疫情挫敗，好長一段時間以淚洗面，在負面...

高煉廠土水整治過關 12日闖環評

高雄市環保局宣布中油高煉廠第三區已公告解除土壤汙染列管場址及土壤汙染管制區劃定，並完成地下水汙染整治作業，代表台積電高雄...

鳥松第三公墓遷葬 民盼增補助

因捷運黃線開發，高雄鳥松區第三公墓面臨遷葬，高雄市民政局3月8日公告遷葬，限期4個月完成遷葬，市議員江瑞鴻接獲陳情，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。