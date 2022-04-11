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高市銀髮人力服務據點推一把 65歲的她重返職場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市勞工局開設銀髮人才服務據點，助高齡者成功就業，右為重拾職場第二春的65歲劉姓婦人。記者王昭月／翻攝
高雄市勞工局開設銀髮人才服務據點，助高齡者成功就業，右為重拾職場第二春的65歲劉姓婦人。記者王昭月／翻攝

原在知名企業當主管的劉姓婦人，4年前因公司解散遭資遣，之後求職屢碰壁，多年投資也因疫情挫敗，好長一段時間以淚洗面，在負面情緒壓力襲擊下，健康亦亮紅燈，後來她力圖振作，經友人介紹到高雄市勞工局銀髮人才服務據點，結果找到一份離住家僅3公里的餐飲外場服務人員工作，人生重燃希望。

「家人都覺得我愈來愈有自信」，65歲劉姓婦人說，二度就業難度很高，但在就業服務員黃瓊嬅耐心陪伴關懷下，讓她重拾工作信心，她希望身旁銀齡友人善用銀髮人才服務據點開辦的就業促進課程，別讓年紀限制任何可能。

劉姓婦人4年前被迫離開職場，因年逾60歲求職不易，茫然無助到極點。所幸某次與好友閒聊時得知高市府開設銀髮人才服務據點，抱著姑且一試心情求助，成功二度就業。

就服員黃瓊嬅還記得，劉姓婦人那天一股腦把近年求職失敗的酸楚全說給她聽，她鼓勵大姊拋開過去，重新盤點自我優勢，終於爭取到一份離住家僅3公里的餐飲外場服務人員工作，迄今已穩定工作超過3個月，不論食材備料、端盤出餐、收拾餐具都能快速上手。

高市勞工局表示，2025年將邁入超高齡社會，受少子化及人口紅利逐漸消失影響，中高齡及高齡勞工勞動參與率銳降，勞工局為此於去年開設銀髮人才服務據點，服務55歲以上或退休再就業者，考量高齡族群的體力，著重開發「彈性工時」及「非典工作」職缺，增加中高齡者續留職場的可能性，半年來已媒合320名高年級生重返職場。

訓練就業中心主任楊茹憶說，據點中不乏劉姓婦人的高齡求職者，但只要他們願意敞開胸襟，再搭配據點採一站式「一案到底」客製化的就業服務，轉職或二度就業不是問題。

高雄市銀髮人才服務據點位於捷運前鎮高中站1號出口內，周一至周五上午8點至下午5點30分受理服務，現場也釋出門市人員及兼職生產人員等職缺徵才，可洽(07)8217750。

求職 勞工局

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