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屏東縣民公園影像紀錄 又獲全球短片影展肯定

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2022全球短片影展（Global Short Film Awards Cannes）近期公布各獎項得獎名單，屏東縣民公園影像紀錄「Time will tell」獲得最佳視覺效果獎。圖／屏東縣府提供
2022全球短片影展（Global Short Film Awards Cannes）近期公布各獎項得獎名單，屏東縣民公園影像紀錄「Time will tell」獲得最佳視覺效果獎。圖／屏東縣府提供

2022全球短片影展（Global Short Film Awards Cannes）近期公布各獎項得獎名單，屏東縣民公園影像紀錄「Time will tell」獲得最佳視覺效果獎，這是繼獲今年日本國際觀光影像節（JWTFF，Japan World’s Tourism Film Festival）後的第二個獎項。

全球短片影展成立於2015年，今年邁入第7屆，參賽者來自世界各地的業餘與專業電影製作人，為創意電影製作人提供一個展示作品的平台，參賽大多為劇情片，本支以廣告片獲獎實屬不易，影片透過介紹屏東縣民公園糖廠的歷史與人文精神，激發大眾對公園建築設計與糖業文化的興趣，讓屏東再次被世界看見。

拍攝團隊瑪爾克電影有限公司表示，當初與縣長潘孟安深聊過得知，屏東縣民公園對屏東人來說，意義不只是一座公園，它還乘載了老一輩屏東人的記憶，過去的歷史。團隊幾經思索討論後，確認出影片須有「時間倒轉、光影流動、新舊對比、能量律動」等關鍵性手法，透過揉和不一樣的手法傳達縣民公園豐富多元性，它不只是一座公園，更是蘊含許多人的過去與未來的載體。

潘孟安說，這幾年縣府各方面在國際上頻頻獲獎，感謝各界評審團給予的高度肯定，也顯示縣府團隊數年來胼手胝足、勤奮認真的努力成果，收穫頗豐。

潘孟安說，屏東縣民公園除提供縣民散步休憩等休閒功能外，更是絕佳的活動場域，近期預計在4月24日舉辦社規師成果發表會，現場提供社區手作體驗供民眾嘗試以及社區展售活動，歡迎大家感受手作DIY的魅力。

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屏東縣 潘孟安 電影

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