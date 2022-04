屏東縣民公園影像紀錄 又獲全球短片影展肯定

2022全球短片影展(Global Short Film Awards Cannes)近期公布各獎項得獎名單,屏東縣民公園影像紀錄「Time will tell」獲得最佳視覺效果獎,這是繼獲今年日本國際觀光影像節(JWTFF,Japan World’s Tourism Film Festival)後的第二個獎項。

全球短片影展成立於2015年,今年邁入第7屆,參賽者來自世界各地的業餘與專業電影製作人,為創意電影製作人提供一個展示作品的平台,參賽大多為劇情片,本支以廣告片獲獎實屬不易,影片透過介紹屏東縣民公園糖廠的歷史與人文精神,激發大眾對公園建築設計與糖業文化的興趣,讓屏東再次被世界看見。

拍攝團隊瑪爾克電影有限公司表示,當初與縣長潘孟安深聊過得知,屏東縣民公園對屏東人來說,意義不只是一座公園,它還乘載了老一輩屏東人的記憶,過去的歷史。團隊幾經思索討論後,確認出影片須有「時間倒轉、光影流動、新舊對比、能量律動」等關鍵性手法,透過揉和不一樣的手法傳達縣民公園豐富多元性,它不只是一座公園,更是蘊含許多人的過去與未來的載體。

潘孟安說,這幾年縣府各方面在國際上頻頻獲獎,感謝各界評審團給予的高度肯定,也顯示縣府團隊數年來胼手胝足、勤奮認真的努力成果,收穫頗豐。

潘孟安說,屏東縣民公園除提供縣民散步休憩等休閒功能外,更是絕佳的活動場域,近期預計在4月24日舉辦社規師成果發表會,現場提供社區手作體驗供民眾嘗試以及社區展售活動,歡迎大家感受手作DIY的魅力。