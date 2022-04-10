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守不住！屏東離島琉球首見確診 住房瞬跌掉3成
屏東疫情拉警報，連離島琉球也守不住！琉球選區縣議員王薇茗今午直言，「居民很恐慌！」琉球鄉觀光發展協會理事長許博翰說，清明連假後本來遊客就會少一點，「但這個周末真的冷清，接下來的假日退房已快逼近3成。」儘管如此，島上鄉民沒有再次封島的想法，許博翰說，餐旅業者都已自主加嚴防疫，如暫停餐飲內用、自主歇業清消等，希望讓琉球重回淨土。
屏東去年5月出現首例本土確診個案，累計確診始終壓在百位數以下，離島琉球的旅宿業者去年曾發起一波自主歇業行動，緩接外來遊客，形同「類封島」，也因此一直維持零確診記錄。但這個月疫情再起，屏東累計確診數壓不下來，一舉破百，琉球也出現確診首例。
許博翰說，這個周末假日遊客明顯減少2、3成，接下來的假日訂房退房也逼近3成，整體來看，團客疑慮比較多，但再度封島不會出現。事實上，這兩天餐旅業者都已自主加嚴防疫，有確診者足跡就停業，餐飲業也有不少暫緩內用。若疫情再升高，建議可以普篩。
王薇茗說，因為不少餐旅業者都從本島來，本地鄉親確實很恐慌，但封島影響實在太大，「大家的生活還是得過下去！」近期她的服務處已出動清消車，只要居民有疑慮就趕往消毒，像新確診的民宿業者，因附近居民有疑慮，下午就再緊急清消一次。
據了解，琉球鄉公所之前曾建議屏縣疫情指揮中心，可在東港搭船登島前快篩，或登島後查驗疫苗注射小黃卡，但因涉及層面過廣都未進一步討論。公所強調，加嚴防疫是現階段最重的工作，如勸導浮潛客避免過度群聚等，加上業者自主防疫，應可防範疫情再擴大。
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