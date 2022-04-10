卡那卡那富族新建傳統祭壇保留傳統 預計5月底完工

高雄市政府為傳承那瑪夏區卡那卡那富族傳統儀式，去年起撥款600多萬元重建男子集會所，用料採用公共造材在地50年以上樟木，並完全依照傳統建築結構設計，男子集會所方位對準卡那卡那富族聖山「藤包山」，預計將於今年5月底完工。

高雄市原住民議員陳幸富表示，高雄市長陳其邁去年到那瑪夏區視察，在地耆老陳情希望能將老舊男子集會所進行整修，陳其邁了解後覺得有整修必要，請高市原民會著手辦理，經一年時間，目前主結構已近乎完整。

高雄市原民會副主委陳幸雄指出，卡那卡那富族男子集會所過去為男子結婚前的宿舍及受教育場所，現今舊有的男子集會所建築較像涼亭，與傳統結構不同，也到了可以維修的年紀，去年陳其邁視察後，因已原來結構整修恐有難度，採取重建方式並撥款630萬左右供族人重建。

陳幸雄表示，卡那卡那富傳統祭儀「米貢祭」中，耆老會將年糕、酒沾到男子集會所祭壇柱子上，讓祖靈順著柱子從天上下來接受祭拜，為遵循傳統，重建的男子集會所柱子採用在地50年以上樟木，是由族人從公共造材林木中選取並作防腐，感謝那瑪夏區公所協助順利取材。

陳幸雄說，新建的男子集會所方位面向聖山，再往山上走拉阿魯哇族祭儀場域圍籬也正在修復中，下到平面道路則有那瑪夏國中及那瑪夏原住民文物館，未來這裡將會成為民眾到那瑪夏體驗在地原住民文化及傳承主要場域。