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高雄小資女菜市場買雞肉飯 「米老鼠」進出探頭打招呼

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市一名小資女今午至苓雅區一處市場買雞肉飯，發現餐台下方有老鼠竄出。圖／讀者提供
高雄市一名小資女今午至苓雅區一處市場買雞肉飯，發現餐台下方有老鼠竄出。圖／讀者提供

高雄市一名小資女今天中午前往苓雅區一處菜市場排隊買雞肉飯，當時排隊人潮約有10多人，小資女付帳後在旁等候時，突然見到一隻老鼠從餐台下方竄出後又縮身不見了，2秒鐘老鼠又探頭出來，該隻老鼠似乎也被人潮嚇到，一直在餐台下三度「想跑出來又縮進去」，也由於「米老鼠表演」太逗趣，讓小資女直接拿手機捕捉到鏡頭。

該名小資女今天中午近12點前往苓雅區一處菜市場著名的雞肉飯買午餐，結帳後，在等候期間，發現老闆娘所在位置的餐台下方突然有一隻老鼠探頭，剛開始以為是眼花，後來老鼠又二度探頭，但可能被外面排隊民眾嚇到，或擔憂被老闆娘看見被處以極刑，又再度縮了回去。

小資女見狀，研判老鼠還會再出來「表演」一下，於是拿出手機等候，結果老鼠果真出來「玩」，被小資女捕捉到畫面，由於所點餐點已付帳，小資女拿到東西後隨即離開現場，隨後向本報爆料，小資女說，「因為已付錢，只好乖乖把東西吃掉，但暫時不會去該處菜市場消費」。

記者去電詢問該家雞肉飯，接電話的老闆娘解釋，老鼠沒出現在她店哩，因為該處市場有賣魚、豬肉，所以會有老鼠跑來跑去，之前看到老鼠曾和管委會建議，也抓過老鼠，清明節前市場才清消過，她會和市場幹事反映，加強清潔改善市場環境。

老鼠 雞肉飯

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