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連假過後確診數增 旗津觀光人潮略顯下滑

中央社 / 高雄10日電

為振興旗津觀光，市府推出旗津券及系列活動，據觀光局統計，3月底至清明連假期間共吸引逾6萬人次到訪。不過近日國內確診數增加，旗津老街逛街人潮略減，搭渡輪人次也下滑。

旗津年初爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，商圈生意大受打擊，市府3月11日至4月5日發放100元旗津券，並在旗津每週舉辦活動至8月，吸引遊客回籠。

根據市府觀光局統計，因旗津券和清明連假等因素，從3月底至4月5日，吸引日均上萬遊客人次到訪，總計超過6萬人次。

觀光局昨天邀請歌手秀蘭瑪雅等人在旗津演出，今天下午知名音樂人許常德則在旗津天后宮前廣場舉辦愛情音樂講座。觀光局對中央社記者表示，近日受疫情影響，雖然參加活動的人還是很多，但如旗津老街等人潮確實有較連假略減。

根據高雄市輪船公司統計，往返旗津、鼓山渡輪目前平常假日一天約1.2萬人次搭乘，但清明連假期間幾乎都超過2萬人次；昨天則約有1.2萬人次搭乘，又回到以往假日水準，研判可能與疫情及連假剛結束等因素有關。

連假 觀光局 疫情

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