賴峰偉宣布直排輪列縣運 澎湖將打造標準場地
「111年澎湖縣首長盃滑輪溜冰錦標賽」今天在新完成的直排輪練習場進行，澎湖縣長賴峰偉宣布直排輪正式列為縣運比賽項目，同時將建置專屬直排輪的標準場地。
澎湖縣政府表示，澎湖原有的溜冰場設在馬公國小，因興建地下停車場而移除，因應縣民需求，斥資新台幣300多萬元在馬公新店與文德路口建置臨時練習場，今天由賴峰偉與議長劉陳昭玲等人，共同主持首長盃滑輪溜冰錦標賽來啟用。
賴峰偉指出，澎湖選手今年參加第19屆總統盃全國溜冰錦標賽，榮獲15金、3銀、1銅佳績，選手溜冰技能已達全國水準。縣府將溜冰賽列入縣運項目外，也會儘速建置一座標準的直排輪場地。
劉陳昭玲表示，議會及縣府會努力健全直排輪比賽環境及設施，勉勵小朋友專注運動學習，讓比賽有更好的成績。
澎湖縣首長盃滑輪溜冰錦標賽，是練習場完工後，首次正式比賽，區分有前葫蘆、前交叉與200及500公尺競技，共計有250名高職與國中小、幼兒等與賽。
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