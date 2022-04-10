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屏縣九如北玄宮蘭展氣候影響今年加賽 媽祖生日辦蘭展

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉北玄宮台灣蘭花展召集人龔泰文說，今年加賽一場，將在媽祖生日舉辦，加賽場4月23到25日登場，除了蘭花加賽場也以鹿角蕨布置，屆時更有看頭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮台灣蘭花展召集人龔泰文說，今年加賽一場，將在媽祖生日舉辦，加賽場4月23到25日登場，除了蘭花加賽場也以鹿角蕨布置，屆時更有看頭。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉北玄宮今年舉辦第24屆台灣蘭花展，蘭花展每年選在玄天上帝農曆生日舉辦，今年有1200盆蘭花參賽，由於今年冬季太長，花開的比較慢，蘭花展召集人龔泰文說，今年加賽一場，將在媽祖生日舉辦，加賽場4月23到25日登場，除了蘭花，加賽場也以鹿角蕨布置，屆時更有看頭。

蘭花展召集人、九如農會總幹事龔泰文說，蘭花展每年選在玄天上帝農曆生日3月3日舉辦，今年蘭花展從4月3日到10日，由玄天上帝擲筊選出今年玄天上帝獎。但考量今年冬季長，花開的比較慢，蘭友的花還未盛開，決定加賽。

龔泰文說，北玄宮每年以蘭會友，蘭花七大蘭屬，由評審選出分組冠軍後，再擲筊選出玄天上帝獎、天上聖母獎與福德正神獎，今年獲得玄天上帝獎是來自高雄阿蓮區的何得民種植仙履蘭，花梗有5梗，每一梗都有6花苞，堪稱創下世界紀錄，且花苞大、顏色深，相當特殊，這名蘭友參賽三次，首次獲獎。

龔泰文說，天上聖母獎是石斛蘭，來自台中的蘭友陳武聰、福德正神獎是嘉德利亞，來自台南的蘭友施福財。今年參賽蘭友有來自台中、台南、高雄、屏東，最遠來自桃園。

龔泰文說，因為今年冬季較長，花開慢，好花未開齊，許多蘭友參賽的花都超越世界紀錄，有一盆響尾蛇蘭一盆種23梗，送來參賽時花還沒有開齊，如今花綻放，媽祖生日將舉辦加賽場，4月23日到25日，將由媽祖選出全場總冠軍。

龔泰文說，第二場加賽場，蘭展布置將以鹿角蕨為主要布置特色，讓來看蘭展的民眾認識更多元不同植物。蘭展地點在北玄宮旁。

前縣長曹啟鴻今也到北玄宮蘭展看展，曹啟鴻重視台灣原生物種，他說，蘭展猶如人與自然界的互相交流。

屏東縣前縣長曹啟鴻（左）今天也到蘭花展看展，九如農會總幹事、蘭花展召集人龔泰文（右）介紹今年蘭展。記者劉星君／攝影
屏東縣前縣長曹啟鴻（左）今天也到蘭花展看展，九如農會總幹事、蘭花展召集人龔泰文（右）介紹今年蘭展。記者劉星君／攝影
今年獲得全場總冠軍的仙履蘭。記者劉星君／攝影
今年獲得全場總冠軍的仙履蘭。記者劉星君／攝影

生日 媽祖 屏東縣

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