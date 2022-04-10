齊唱魚兒魚兒水中游 高嘉瑜、蔡易餘為湯詠瑜站台

民進黨高雄黨內初選明天展開，所有欲參選的市議員參選人把握最後時間拜票，今天立法委員高嘉瑜、蔡易餘至高雄陪民進黨前金新興苓雅區市議員擬參選人湯詠瑜在三合市場掃街拜票。

行程開始前高嘉瑜更開金嗓，和湯詠瑜一起唱「心花開」和「魚兒魚兒水中游」，高更承諾如果湯詠瑜當選一定來高雄文化中心開演唱會。

湯詠瑜表示，今天邀請台大法律系的學弟妹來站台，「三隻魚」聚在一起，希望能在初選中勝出。湯瑜瑜也說，非常感謝南北雙「魚」來高雄為自己加油打氣，自己將秉持專業、溫暖、熱忱，為市民服務，懇請市民給湯詠瑜機會做市民辯護人。

蔡易餘說，自己名字的台語發音似「1隻魚」，高嘉瑜是「9隻魚」，兩人加起來「10隻魚」，今天特地到高雄挺「有湯有魚」湯詠瑜，三人都是台大法律系畢業，湯詠瑜更是台美雙律師，有專業更有熱情，希望民眾能給湯詠瑜服務的機會。