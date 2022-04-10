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公墓遇高捷黃線需遷葬諮詢才知有優惠 高巿議員促改進
因應捷運黃線開發，高雄市鳥松區第三公墓面臨遷葬，高市民政局3月8日公告遷葬，限期4個月完成遷葬。高市議員江瑞鴻表示，公墓遷葬影響約2萬多人，民眾配合捷運開發遷葬卻要額外支出費用，應增加補助、優惠，並到地方開說明會。
江瑞鴻近日接獲民眾陳情，抱怨民政局只是貼出公告，家屬對遷葬事宜不清楚，他指出，如果不是捷運開發，民眾不需要額外處理遷葬，更不需要掏錢處理，殯葬處應妥善協助，詳盡說明。
殯葬處表示，根據過去經驗，因每個墓地的地號、面積皆不同，說明會無法解決所有人問題，反而造成大家不愉快。殯葬處這次採個案管理，一案服務到底，也會持續追蹤個案狀況，紀錄表更詳細記錄個案狀況，全力提供服務。
目前殯葬處接到5百多通諮詢電話，已有34人委託遷葬，所有流程皆免費，包括道士誦經、遷葬、火化到進塔等流程。如民眾自辦且選擇公塔，塔位則有半價優惠。
江瑞鴻認為，所有補助優惠應說明清楚，如果只有打電話諮詢才知道優惠，「自己傻傻辦的不就什麼都沒有，這樣會造成民怨。」民政局承諾，將透過區公所詳細公布訊息，讓民眾從中選擇方便、適合的方案。
殯葬處指出，目前高市的「墳墓遷葬補償費及救濟金發放標準」為六都第二高，僅次於台北，比台北少2000元，更是台中的兩倍。補償金依據面積分為6類，包括未滿2平方公尺為1萬2千元、2平方公尺以上但未滿6平方公尺則為2萬4千元、6平方公尺未滿8平方公尺為4萬2千元、8平方公尺未滿12公尺為6萬元、12平方公尺未滿18平方公尺則為9萬元、18公尺以上為10萬8千元等。
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