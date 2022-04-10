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洋紅風鈴木花開不輸櫻花 高雄街頭最美風景
近日全台本土疫情再次升溫，民眾想出國賞花的心願恐不易達成，不少人改尋國內賞花地點，在社群媒體上曬出美照。洋紅風鈴木又稱紅花風鈴木，樹高可達30公尺，直徑可達1公尺，開花時的桃紅大花不輸櫻花美景。盛開季節約是每年春天的3月初至4月。高雄市區街道上都常見其身影，這一個月以來陸續開花，引來行人駐足拍照。
說到賞洋紅風鈴木，在高雄最有名的地點非民權國小後門外的莫屬，這顆洋紅風鈴木每年花開時都占據不少社群媒體版面，高雄市長陳其邁都曾為看風鈴木PO照。陳其邁發文也說，洋紅風鈴木原產地在熱帶美洲，台灣於1967年引入，高雄市區推薦賞花點包括市區的中正路、博愛路、七賢路、林森一路、民裕街、翠亨路自行車道、幸福川、前鎮河畔，以及郊區的內門台三線等。
還有網友推薦澄清湖，環湖步道種植約300棵洋紅風鈴木，每年3月初綻放都吸引大批人潮，今年約在3月下旬就陸續花謝。有網友建議，市府應舉辦洋紅風鈴木花季活動，藉此行銷高雄，「3、4月高雄還沒爆熱，算是遊高雄的好季節。」
近期不少網友都在網路上貼出美照和推薦賞花地點，一位網友說，最推薦的地點就是從捷運前鎮高中站2號出口出來，沿著前鎮運河一路散步就能看到滿滿的洋紅花風鈴木，這樣的路線也能順道一覽高雄的高樓，照片拍起來相當有代表性。
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