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公園水質大進化 新竹港南運河將變身「水陸兩棲」聖地

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅到港南運河公園了解現況。圖／市府提供
林智堅到港南運河公園了解現況。圖／市府提供

新竹港南運河曾是竹市八大景之一，市府今指出，在運河上游設置多層複合濾料淨化設施（MSL），有如濾芯淨化水質，搭配每日導入3000噸活水，逐步淨化優養化水域，4月起試運轉，周邊景觀工程於今年七月完工，可望推動獨木舟水上活動。

市長林智堅說，港南運河寬20公尺、長1500公尺，運河水勢平穩。市府去年推出「獨木舟」活動試水溫，吸引超過百人參與，為維護民眾親水與用水安全，市府首先改善港南運河的水質，以生態保護為前提，採類生態工法，不投藥、低操控維修淨水，達到生態、旅客親水雙贏。

工務處分析，港南運河因屬農田排水系統一環，水體氮及磷等濃度偏高問題，夏季常優養化，整體流速較慢、水源較少且無法控制，容易造成淤積。為打造「水質無虞、水量平穩」狀態，港南運河水首先從水量充沛的烏瓦窯圳接管，每日抽水3000噸活水進入，搭配礫間接觸曝氣氧化法、多層複合濾料淨化設施（MSL）、渠道濕地3大工法進行濾化，藉此降低優養化情形。

工務處說，多層複合濾料淨化設施仿造大自然土壤淨水，以天然濾料包含土壤、礫石、碳粉、鐵粒堆疊出地下七層濾水層，共計305坪，更是全台單一量體最大「濾芯」，可有效吸附、分解、沉澱水中有機汙染物。為讓水質達親水需求，換水率達每周一回，達到總磷濃度降低80%以上，有效降低優養化情形。

另外，港南運河上游將設置「渠道」，濕地不僅可淨化部分水質，更盼吸引濕地生物進駐，包含各類水鳥、各類招潮蟹、蝦等，並設置生態緩衝綠帶，提供鳥類停棲與繁殖環境，以維護生態多樣性，盼讓港南運河成為環境教育一環。

為打造親水勝地，已爭取中央6000多萬元補助，市府城銷處正著手整建港南運河南段步道，種植小喬木、設置生態綠廊道、林蔭步道、座椅，還有近2000多坪陽光草皮等增加景觀豐富度，堤岸坡面也將綠化，整體環境將再提升。

目前國內共有8座MSL系統，另7座分別於桃園龍潭大池、雲林湖山水庫、高雄阿公店水庫、馬祖勝利水庫、馬祖儲水沃水庫、澎湖成功水庫、金門山外溪太湖水庫，而港南運河系統長達84米，是全台最大且最長的MSL單一槽體。

港南運河公園完工模擬圖。圖／市府提供
港南運河公園完工模擬圖。圖／市府提供
林智堅體驗港南運河獨木舟活動。圖／市府提供
林智堅體驗港南運河獨木舟活動。圖／市府提供

水庫 水質 濕地

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