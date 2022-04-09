金門浯島城隍循古禮 誠邀嘉邑城隍跨海參與盛會

「浯島迎城隍」是金門縣最盛大的宗教慶典，傳承迄今已342年，廟方為擴大與嘉義城隍廟密切交流，今日金門縣長楊鎮浯、金門城隍廟遵循古禮端肅佛帖，誠摯邀請嘉義市長黃敏惠及嘉義城隍廟跨海參加農曆4月12日（國曆5月12日）金門「繞境巡安」迎城隍活動。

曾在2014年應邀前往金門參與迎城隍活動的嘉義市長黃敏惠表示，金門迎城隍是金門島上最大的民俗慶典，盛況讓人感動，當時印象最深的輦轎，也曾來嘉義市，讓市民有機會看到金門特有宗教文化表演，將信仰融入藝文，轉化宗教觀光成為文化亮點。

金門縣長楊鎮浯在致詞時表示，此次來到嘉義市，以最高規格「端肅佛帖」邀請嘉義鄉親參與金門迎城隍活動，期待嘉義城隍廟屆時能共襄盛舉。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，金門城隍爺到嘉義市坐鎮「天下第一神輦」，展現「原地搖擺」、「行進間搖擺」、「旋轉式搖擺」及「狂顛搖擺」4種搖天晃地的輦駕步法。這結合民俗、藝術與信仰的文化活動，令人讚嘆不已，也讓市民有機會看到金門不同文化的表演特色。