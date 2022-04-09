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影／遺失百年搗藥缽 傳家寶竟從垃圾堆找回

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
坐落在金城鎮莒光路上的存德中藥房，是後浦老街最知名的中藥店，店內的「13香粉」、「胡椒粉」和「滷包」在網路上爆紅，讓這家店遠近馳名，不少遊客都會來此朝聖。記者蔡家蓁／攝影
坐落在金城鎮莒光路上的存德中藥房，是後浦老街最知名的中藥店，店內的「13香粉」、「胡椒粉」和「滷包」在網路上爆紅，讓這家店遠近馳名，不少遊客都會來此朝聖。記者蔡家蓁／攝影

有近200年歷史的後浦存德中藥房，昨天晚間店家兒子在關店門時，不慎將放在藥櫃上有百年歷史的銅製搗藥缽弄倒，搗藥缽順勢掉進垃圾桶，家人都沒察覺，直接將整袋垃圾丟棄，今天一早老闆顏及人要找藥缽，才發現傳家寶不見了，好在經聯繫金城鎮清潔隊協尋，不到半小時，就順利尋回。

坐落在金城鎮莒光路上的存德中藥房，是後浦老街最知名的中藥店，創立於清道光13年(西元1832）今年滿190年了，老闆顏及人是第五代傳人，近年來因店內的「13香粉」、「胡椒粉」和「滷包」在網路上爆紅，讓這家店遠近馳名，不少遊客都會來此朝聖。

顏及人表示，他們在早上10點左右，發現店內的傳家之寶銅製搗藥缽不見，店內店外都找不到，大家都急得不得了，後來調閱店內監視器，才發現藥缽掉落於垃圾桶內，被家人直接倒掉。

顏及人趕緊向金城鎮公所求助，經金城鎮清潔隊副隊長許志行、隊員董欣裕等人陪同他的兒女到垃圾場找尋，大概花了不到20分鐘就順利尋獲，失而復得，讓顏及人直說很感謝，下午他也專程買了飲料去慰問清潔隊員。

顏及人也透露，本來他的兒子還穿著工作鞋帶著釘耙全副武裝，打算到場翻垃圾，可能是這件傳家寶有靈性，當垃圾車將滿車垃圾倒落時，這件搗藥缽就直接從車上掉落，且直接掉到他兒子的腳邊，讓大家都驚呼不可思議。

顏及人說，這個搗藥缽是銅製的，他的阿公與阿爸都有用過，有上百年的歷史，用著相當順手，一得知遺失，讓他難過得都紅了眼眶，好在最後能順利找回來，不然他晚上可能會睡不著覺。

存德中藥房老闆顏及人談到有百年歷史的銅製搗藥缽失而復得，相當開心。記者蔡家蓁／攝影
存德中藥房老闆顏及人談到有百年歷史的銅製搗藥缽失而復得，相當開心。記者蔡家蓁／攝影
有百年歷史的銅製搗藥缽不慎遺失，好在經金城鎮清潔隊協助，成功尋回。記者蔡家蓁／攝影
有百年歷史的銅製搗藥缽不慎遺失，好在經金城鎮清潔隊協助，成功尋回。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮清潔隊協助存德中藥房，找回有百年歷史的銅製搗藥缽弄倒，店家顏及人（左三）今天下午到場慰問清潔隊員。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮清潔隊協助存德中藥房，找回有百年歷史的銅製搗藥缽弄倒，店家顏及人（左三）今天下午到場慰問清潔隊員。記者蔡家蓁／攝影

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