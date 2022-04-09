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人山人海！本土飆442例確診 北車今湧現排隊打疫苗人潮

北港武德宮百人大亂鬥 警車竟被偷開衝進人群

高雄雅閣傳播鍊燒進台南 確診女未打疫苗病毒量高

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）表示今天確診一名30多歲女性未施打疫苗令人遺憾。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲（右）表示今天確診一名30多歲女性未施打疫苗令人遺憾。圖／台南市府提供

台南市今天新增6例，其中北區30多歲女性個案26782於4月5日曾前往高雄市個案25872家中，6日及7日另前往北區好市多、安南區李記麻辣涼麵，8日出現症狀，至診所快篩陽性，轉介至醫院採檢PCR陽性確診；Ct值13.2。

市長黃偉哲在防疫記者會表示，這一位是高雄雅閣相關的傳染鏈，30多歲的女生沒有施打疫苗，她姐姐確診之後，她也確診，是蠻遺憾的，呼籲大家趕快去施打疫苗，把第3劑的覆蓋率拉高。

黃偉哲說，因為不是施打一次就終身免疫，施打完了以後，尤其新的疫苗效價下降得比較快，所以第1劑施打了，下降以後打第2劑，第2劑施打幾個月後，現在有一些部分可能保護力又下降了，就趕快打第3劑，讓保護力又起來，才能確保健康跟安全。

台南北區30多歲女案26782足跡。圖／台南市衛生局提供
台南北區30多歲女案26782足跡。圖／台南市衛生局提供

疫苗 黃偉哲 女生

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