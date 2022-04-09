高雄雅閣傳播鍊燒進台南 確診女未打疫苗病毒量高

台南市今天新增6例，其中北區30多歲女性個案26782於4月5日曾前往高雄市個案25872家中，6日及7日另前往北區好市多、安南區李記麻辣涼麵，8日出現症狀，至診所快篩陽性，轉介至醫院採檢PCR陽性確診；Ct值13.2。

市長黃偉哲在防疫記者會表示，這一位是高雄雅閣相關的傳染鏈，30多歲的女生沒有施打疫苗，她姐姐確診之後，她也確診，是蠻遺憾的，呼籲大家趕快去施打疫苗，把第3劑的覆蓋率拉高。