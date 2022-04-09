高雄雅閣傳播鍊燒進台南 確診女未打疫苗病毒量高
台南市今天新增6例，其中北區30多歲女性個案26782於4月5日曾前往高雄市個案25872家中，6日及7日另前往北區好市多、安南區李記麻辣涼麵，8日出現症狀，至診所快篩陽性，轉介至醫院採檢PCR陽性確診；Ct值13.2。
市長黃偉哲在防疫記者會表示，這一位是高雄雅閣相關的傳染鏈，30多歲的女生沒有施打疫苗，她姐姐確診之後，她也確診，是蠻遺憾的，呼籲大家趕快去施打疫苗，把第3劑的覆蓋率拉高。
黃偉哲說，因為不是施打一次就終身免疫，施打完了以後，尤其新的疫苗效價下降得比較快，所以第1劑施打了，下降以後打第2劑，第2劑施打幾個月後，現在有一些部分可能保護力又下降了，就趕快打第3劑，讓保護力又起來，才能確保健康跟安全。
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