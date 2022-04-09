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大量警力投入墾丁「台灣祭」 縣警局追蹤快篩全過關
清明連假在屏東墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」音樂會，1、2日晚間因有確診遊客到音樂會場，主辦單位雖緊急於3日上午宣布停辦，但確診及相關出遊案例足跡這幾天仍陸續出現；因活動期間動員數百警力投入會場維安與交通疏導，縣警局為求慎重安排所有人員快篩，今天公布結果全為陰性，讓員警親屬及接觸者安心。
因參與「台灣祭」活動的樂迷及觀光客人數眾多，縣府火速將超過萬份的快篩試劑運至會場發放，並啟用恆春鎮南門、恆基、恆旅3家醫院篩檢站協助採檢，恆春警分局接獲通報後，也派員到會場及各篩檢站維護秩序，卻令不少員警擔憂接觸後的健康狀況。
恆春警分局長林明波考量分局與各派出所出入人員較多，為提供同仁與民眾安全的辦公及洽公環境，同步實施駐地預防性清消，也透過支援名單為支援「台灣祭」及後續快篩站勤務的員警篩檢，今天結果全都為陰性。
屏東縣警局長劉印宮說，近期確診者足跡陸續出現，提醒各單位務必確保防疫裝備充足，並隨時關懷慰問、全力協助員警做好健康管理，同時也提醒留意自身狀況，執勤時確實戴好口罩並做好防疫措施，兼顧自身與民眾，始能持續維護轄區治安，讓民眾安心。
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