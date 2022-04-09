都是屏東「第一鮪」 但官方民間版身價天差地遠

屏東黑鮪魚文化觀光季重頭戲的「第一鮪」6日驗魚確認後，明早在東港魚市場拍賣，可望刷新去年每公斤萬元的最高價紀錄，不過魚市場6日有另類民間版「第一尾」黑鮪競標，枋山鄉近海箱網養殖業者捕獲游進箱網、重108公斤的首隻黑鮪，最後以每公斤770元拍出；2個「第一鮪」的身價之所以天差地遠。

區漁會表示，官方認定的「第一鮪」拍出高價，因有官方和民間贊助的公益和宣傳性質，民間則市場機制。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，縣府黑鮪魚文化觀光季規定的「第一鮪」條件嚴格，限定為漁船在台灣沿近海200浬內捕獲，須重180公斤以上且活魚起鉤，最速返港者；今年「第一鮪」由4月5日傍晚通報、當晚返港的琉球籍漁船「榮漁滿號」拔得頭籌，隔天上午驗魚確認符合條件，明天上午10時由縣長潘孟安主持拍賣；箱網養殖業者捕獲送東港魚市場競標的首尾黑鮪，不符資格。

去年東港魚市場拍賣琉球籍漁船「滿吉財號」釣獲193公斤重的屏東「第一鮪」母黑鮪，由饗賓餐旅集團以每公斤1萬元得標，破前年每公斤9000元記錄，另120萬元給前年4月2台鐵太魯閣號事故公益捐款，今年有機會再刷新紀錄；區漁會說，拍賣會場拍出超高價，是有官方和民間贊助的公益和宣傳性質，去年東港地區黑鮪魚統計捕獲4421尾，數量創近13來新高，數量創近年新高，因疫情關係，拍賣價平均每公斤400至500元間，較往年略低。

今年送東港魚市場拍賣最早的「第一尾」黑鮪，是枋山鄉近海箱網養殖業者捕獲游進箱網、重108公斤的黑鮪，6日上午以每公斤770元拍出，區漁會人員表示，這種民間版「第一尾」雖不會像官方有極高身價，但目前市面上罕見，只要是活魚，單價都不會太低，該尾108公斤不算大尾，但物以稀為貴，拍價和去年的平均價相比，還算是好價，隨著捕獲量愈來愈多，價格會下跌。