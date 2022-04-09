影／搶搭藍眼淚熱潮 金門官窯推藍調月曲紀念杯

每年3至8月是金門藍眼淚好發的時節，搶搭藍眼淚熱潮，金門縣陶瓷廠結合台灣魔幻山水畫家也是金門女婿-莊雅棟的山水寄情，推出「藍調月曲-官窯紀念杯」，以「海浪與礁石的若即若離，激盪出思念的藍眼淚」，喜歡收藏馬克杯的民眾，千萬別錯過。

金門因為地形關係，更容易近距離觀察藍眼淚，在岩岸、沙灘、漁港等不同地點皆有多樣風采，每年春夏交接的季節，正是金門藍眼淚好發的時節，藻類大規模聚集、並撞擊後，岸邊浪花陣陣的地方就會發出既夢幻又浪漫的藍色螢光，吸引不少遊客專程來尋淚。

金門縣陶瓷廠課長蘇忠誠表示，此次跟莊雅棟老師合作，是以莊雅棟獨特的魔幻山水寫意的方式，展現出金門藍眼淚特有的藍色基調，開啟人們無限的想像空間，他也透露，莊老師這次的藍眼淚畫作，並沒有以哪片海為創作主軸，而是擷取藍眼淚的意象做表現，以比較寫意的方式來做整體呈現，展現其獨特的風格。

「藍調月曲-官窯紀念杯」，每個售價150元，目前官網有推促銷活動，民眾只要按讚並分享連結，即可參與抽獎，幸運者可以免費將藍眼淚紀念杯帶回家。