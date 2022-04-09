網紅快來！屏東三月櫻滿開 周末偽出國手刀衝一波

疫情緊繃打斷不少人出國春遊計畫，屏東縣長潘孟安今天在臉書報花況，別名「三月櫻」的花旗木正在大爆花，推薦國人春遊選屏東。他在臉書秀出一張滿開美照，引發網友熱烈回應，各自PO出私房賞花點，整體來看，從在屏東市區的縣民公園到潮州河濱公園，花況都不錯，是周末衝一波偽出國的打卡勝地。

花旗木別名「泰國櫻」、「三月櫻」，有人直接取名「平地櫻花」，它的花期在每年3至4月，除非碰上強風暴雨，開花可維持一段時間。

潘孟安今天一早在臉書報花況，強調花旗木大爆花，賞櫻不用去日本，來屏東就可以。網友熱情回應，各自回報私房景點，從高樹到長治德協國小、萬巒、南州，全縣不少地方都可見到滿樹櫻花雨美景。