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網紅快來！屏東三月櫻滿開 周末偽出國手刀衝一波

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
潘孟安在臉書報花況，並秀出滿樹櫻花雨盛況，推薦國人賞櫻不用到日本，來屏東就好。圖／翻攝潘孟安臉書
潘孟安在臉書報花況，並秀出滿樹櫻花雨盛況，推薦國人賞櫻不用到日本，來屏東就好。圖／翻攝潘孟安臉書

疫情緊繃打斷不少人出國春遊計畫，屏東縣長潘孟安今天在臉書報花況，別名「三月櫻」的花旗木正在大爆花，推薦國人春遊選屏東。他在臉書秀出一張滿開美照，引發網友熱烈回應，各自PO出私房賞花點，整體來看，從在屏東市區的縣民公園到潮州河濱公園，花況都不錯，是周末衝一波偽出國的打卡勝地。

花旗木別名「泰國櫻」、「三月櫻」，有人直接取名「平地櫻花」，它的花期在每年3至4月，除非碰上強風暴雨，開花可維持一段時間。

潘孟安今天一早在臉書報花況，強調花旗木大爆花，賞櫻不用去日本，來屏東就可以。網友熱情回應，各自回報私房景點，從高樹到長治德協國小、萬巒、南州，全縣不少地方都可見到滿樹櫻花雨美景。

除了花旗木以外，高屏溪河濱公園也有大片波斯菊花海可賞，也成打卡勝地。因為站在波斯菊花海前，正好可以把高屏舊鐵橋（下淡水溪鐵橋）與新高屏溪橋（鋼筋混凝土預力樑橋）盡收眼底，一早還吸引不少攝影迷朝聖。屏東黃姓巿民說，「疫情緊張，周末帶家人出門，先把室內人多可能群聚的地方都排除了，河濱公園占地廣，真的很推。」

高雄溪河濱公園有大片波斯菊花海可賞，台鐵一列新自強號正好駛過，令人驚艷。圖／讀者黎榮勝提供
高雄溪河濱公園有大片波斯菊花海可賞，台鐵一列新自強號正好駛過，令人驚艷。圖／讀者黎榮勝提供
高屏溪河濱公園波斯菊花海盛開，一早吸引不少攝影迷朝聖。記者魏斌／攝影
高屏溪河濱公園波斯菊花海盛開，一早吸引不少攝影迷朝聖。記者魏斌／攝影

屏東縣 花旗木

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