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網紅快來！屏東三月櫻滿開 周末偽出國手刀衝一波
疫情緊繃打斷不少人出國春遊計畫，屏東縣長潘孟安今天在臉書報花況，別名「三月櫻」的花旗木正在大爆花，推薦國人春遊選屏東。他在臉書秀出一張滿開美照，引發網友熱烈回應，各自PO出私房賞花點，整體來看，從在屏東市區的縣民公園到潮州河濱公園，花況都不錯，是周末衝一波偽出國的打卡勝地。
花旗木別名「泰國櫻」、「三月櫻」，有人直接取名「平地櫻花」，它的花期在每年3至4月，除非碰上強風暴雨，開花可維持一段時間。
潘孟安今天一早在臉書報花況，強調花旗木大爆花，賞櫻不用去日本，來屏東就可以。網友熱情回應，各自回報私房景點，從高樹到長治德協國小、萬巒、南州，全縣不少地方都可見到滿樹櫻花雨美景。
除了花旗木以外，高屏溪河濱公園也有大片波斯菊花海可賞，也成打卡勝地。因為站在波斯菊花海前，正好可以把高屏舊鐵橋（下淡水溪鐵橋）與新高屏溪橋（鋼筋混凝土預力樑橋）盡收眼底，一早還吸引不少攝影迷朝聖。屏東黃姓巿民說，「疫情緊張，周末帶家人出門，先把室內人多可能群聚的地方都排除了，河濱公園占地廣，真的很推。」
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