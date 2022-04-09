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近年第11起鳳山天坑再現 呂謦煒酸：高雄本土坑洞+1

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高市黨部前發言人呂謦煒整理近一年高雄市的道路坑洞通報事件。圖／呂謦煒提供
國民黨高市黨部前發言人呂謦煒整理近一年高雄市的道路坑洞通報事件。圖／呂謦煒提供

今早高雄市鳳山區文化路和文昌街口路面出現巨大坑洞，引發藍營質疑道路坑洞不斷，國民黨高市黨部前發言人呂謦煒整理出「近一年高雄天坑事件簿」，總共高達11起。他指出，高市府工務局花大錢引進「透地雷達」，副市長林欽榮力甩「天坑之城」封號，結果今天「高雄本土坑洞+1」，打臉市府宣示。

呂謦煒指出，今天是件讓人再度想起高雄「天坑之城」稱號，稍微搜尋發現，一年內就至少有10起上新聞的天坑事件，沒被報導的小型塌陷或潛在風險的路段，絕對還有不少。

呂謦煒批評，工務局花大錢引進「透地雷達」，聲稱將對下水道涵管周邊找出破洞，副市長林欽榮更宣示「天坑之城這種話絕對不會在高雄，也不應該在高雄」，結果自強一路路面塌陷，今天鳳山路面塌陷，難道透地雷達只是裝飾品？高雄要擺脫「天坑之城」稱號，還有很長一段路要走。

天坑 林欽榮

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