近年第11起鳳山天坑再現 呂謦煒酸：高雄本土坑洞+1

今早高雄市鳳山區文化路和文昌街口路面出現巨大坑洞，引發藍營質疑道路坑洞不斷，國民黨高市黨部前發言人呂謦煒整理出「近一年高雄天坑事件簿」，總共高達11起。他指出，高市府工務局花大錢引進「透地雷達」，副市長林欽榮力甩「天坑之城」封號，結果今天「高雄本土坑洞+1」，打臉市府宣示。

呂謦煒指出，今天是件讓人再度想起高雄「天坑之城」稱號，稍微搜尋發現，一年內就至少有10起上新聞的天坑事件，沒被報導的小型塌陷或潛在風險的路段，絕對還有不少。

呂謦煒批評，工務局花大錢引進「透地雷達」，聲稱將對下水道涵管周邊找出破洞，副市長林欽榮更宣示「天坑之城這種話絕對不會在高雄，也不應該在高雄」，結果自強一路路面塌陷，今天鳳山路面塌陷，難道透地雷達只是裝飾品？高雄要擺脫「天坑之城」稱號，還有很長一段路要走。