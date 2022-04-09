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影／大鵬灣帆船生活節今啟航 享受海灣悠閒生活

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，交通部長王國材（左三起）、屏東縣長潘孟安等人鳴笛象徵活動起跑。記者潘欣中／攝影
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，交通部長王國材（左三起）、屏東縣長潘孟安等人鳴笛象徵活動起跑。記者潘欣中／攝影

2022大鵬灣帆船生活節今天啟動，遊艇玩家、帆船好手上午齊聚大鵬灣濱灣碼頭，以「百帆齊發」揭開序幕，遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂演出等活動直到17日不間斷；交通部長王國材說，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，以形塑大鵬灣遊艇港是政策目標，盼串聯高雄、台南、澎湖的遊艇和帆船，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也成為外籍遊艇帆船入口港岸。

王國材說，今年大鵬灣以屏東觀光圈發展理念，將運動結合食、宿、遊、購、行各觀光產業，整合塑造運動觀光的觀光品牌，屏東擁有許多國際級景點與秘境，隨著疫情趨緩，不僅要與觀光業者攜手行銷在地觀光，更要提升國內旅遊市場，振興觀光產業鏈。

他接著與屏東觀光圈業者座談，近20名觀光業界代表就改善交通、如何振興觀光及缺工等意見交流，他也說明交通部正積極推動改善屏東交通措施，和日前跨部會提出觀光產業缺工窘境的因應方向。

大鵬灣國家風景區管理處說，「接地氣」的帆船生活節今年特別與在地產業鏈結，和屏東觀光圈、洄游返鄉青年、遊艇業者合作推出遊艇體驗、魚線椅DIY等觀光體驗遊程，另有全台首創的遊艇圍圈圈派對、遊艇自駕體驗、遊艇導覽，市集及音樂表演，活動時間配合夕照規在每日傍晚展演至晚上9時。

交通部航港局指出，全台已有將近2萬人已取得遊艇駕照，較2014年的2049人成長近10倍，顯見國人愈來愈願意參與遊艇活動；對於未來推動遊艇產業，將會往大眾化、觀光化及產業化發展，藉此降低遊艇進入門檻與提升風氣，持續的提升遊艇產業蓬勃發展的氣象。

屏東縣政府交旅處表示，後疫情時代國內旅遊朝分眾市場，著重主題化、深度化與在地體驗，縣府今年以四季為主題，建立「屏東多一度，四季屏你遊」多條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東，提供民眾體驗，相信會發現屏東玩法真的很多元。

2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，遊艇玩家、帆船好手上午齊聚屏東東港大鵬灣濱灣碼頭，以「百帆齊發」揭開序幕，遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂演出等活動直到17日不間斷。記者潘欣中／攝影
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，遊艇玩家、帆船好手上午齊聚屏東東港大鵬灣濱灣碼頭，以「百帆齊發」揭開序幕，遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂演出等活動直到17日不間斷。記者潘欣中／攝影
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，遊艇玩家、帆船好手上午齊聚屏東東港大鵬灣濱灣碼頭，以「百帆齊發」揭開序幕。記者潘欣中／攝影
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，遊艇玩家、帆船好手上午齊聚屏東東港大鵬灣濱灣碼頭，以「百帆齊發」揭開序幕。記者潘欣中／攝影
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，交通部長王國材（左五起）、屏東縣長潘孟安等人出席開幕式。記者潘欣中／攝影
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，交通部長王國材（左五起）、屏東縣長潘孟安等人出席開幕式。記者潘欣中／攝影
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，遊艇玩家、帆船好手上午齊聚屏東東港大鵬灣濱灣碼頭，以「百帆齊發」揭開序幕，遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂演出等活動直到17日不間斷。記者潘欣中／攝影
2021大鵬灣帆船生活節今天啟動，遊艇玩家、帆船好手上午齊聚屏東東港大鵬灣濱灣碼頭，以「百帆齊發」揭開序幕，遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂演出等活動直到17日不間斷。記者潘欣中／攝影

遊艇 屏東縣政府 大鵬灣

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