高雄左楠新台17線延宕多年 北段2.1公里6月先通車

高雄市連結橋頭至左營的新台17線自2008年起規畫、動工至今，目前已先完成橋頭典昌路至楠梓德民路2.1公里，因楠梓德民路至左營南門圓環部分經過海軍用地，施工進度延宕。高雄市工務局表示，預計6月前先開放已完工路段通車，為台17線紓解部分車流量，至於德民路以南部分，持續努力與軍方協商。

台17線經過左營高鐵站、世運主場館、蓮池潭等高雄重要路標及觀光景點，是西部沿海南北交通要道，尤其在楠梓至左營路段車流量大經常塞車，高雄市政府為紓解台17線車流問題，2008年規畫新台17線，從橋頭典昌路至左營南門圓環截彎取直，全長7公里。

目前橋頭典昌路至楠梓德民路2.1公里已陸續完工，路寬50公尺，而德民路至海軍基地內的中海路，約長1.8公里，經協調國防部同意撥用土地及門哨遷移，有望今年開始辦理規畫設計，但從中海路至左營南門圓環的3.3公里，因穿越左營軍區等軍事用地，包括海軍視為精神堡壘的海軍忠烈將士紀念塔，遲遲未獲共識。

工務局表示，新台17線橋頭典昌路到左營德民路部分目前已完成瀝青路面鋪設，現正邀集相關單位辦理通車前勘查階段，預計6月前通車，至於德民路以南至海中路部分，因為涉及軍方用地，還有待與軍方協商，對於海軍忠烈將士紀念塔如何處置，這部分也還未有確實方案，工務局持續努力中。