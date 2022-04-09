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七年級漁三代釣獲東港「第一鮪」 明拍賣行情上看200萬

聯合報 / 記者陳弘逸潘欣中王慧瑛／屏東即時報導
琉球區漁會理事長洪文良（中）、總幹事蔡寶興（右二）、常務監事陳智雄（左二）等人登門祝賀，船長陳金平（左一）家喜氣洋洋。右一是陳金平父親陳榮利。記者王慧瑛／攝影
琉球區漁會理事長洪文良（中）、總幹事蔡寶興（右二）、常務監事陳智雄（左二）等人登門祝賀，船長陳金平（左一）家喜氣洋洋。右一是陳金平父親陳榮利。記者王慧瑛／攝影

屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」4月5日在台灣西南方海域釣獲「第一鮪」，東港區漁會驗魚確認符合限定資格，明天上午9時在東港魚市場拍賣。船長陳金平家最近賀客盈門，門口貼滿紅榜。許多人看好今年第一鮪價格有機會衝出新高，拍賣價上看200萬元。

陳金平說，從未想過會釣到第一鮪，那趟原本漁獲普普，卻在第4天回程時獲幸運之神眷顧，心情像洗三溫暖。

37歲陳金平是「漁三代」，爺爺、父親都靠捕魚為業，他國中畢業後向父親陳榮利學功夫，過著討海人生。陳榮利稱讚兒子相當能吃苦、個性踏實，對兒子能獲「第一鮪」榮耀，他說，起初接獲兒子疑似釣獲第一鮪消息，當下難以置信，兒子返港前，興奮、緊張到一度睡不著。

陳榮利說，他討海半世紀從未釣過第一鮪，兒子青出於藍讓他很欣慰，也笑說「把過去從未釣過第一鮪的運氣都留給兒子」。陳金平的母親蔡碧娥說，兒子很實在、古意，討海很辛苦，努力有被看見，她最近出門常收到恭賀祝福，有人稱她是「第一鮪媽媽」，讓她有點不好意思。

陳金平妻子鄭巧屏說，漁民是看天吃飯，丈夫每趟出門7至10天，難免會擔心，但這就是他的工作，就是全心全意支持，她顧好家庭讓丈夫無後顧之憂。

「討海也可以出人頭地！」陳金平說，從小在父親身旁耳濡目染，對討海有使命感，這次出海釣獲第一鮪是很大鼓舞，當天他與船員共3人，在海上與第一鮪搏鬥近半小時，才將魚拖上漁船，他說，捕獲第一鮪無關技術好壞，最重要還是靠運氣、手氣，一切平常心。

小琉球船長抱回今年第一鮪好消息傳回家鄉，為琉球漁業發展再添輝煌戰績，琉球鄉公所、琉球區漁會紛紛到陳琉球老家貼紅榜祝賀，琉球區漁會理事長洪文良、總幹事蔡寶興等人登門祝賀，稱讚陳榮利、陳金平父子是「小琉球之光」。

今年第一鮪得主陳金平的父母陳榮利、蔡碧娥稱讚兒子個性踏實勤奮，讓他們相當欣慰。記者陳弘逸／攝影
今年第一鮪得主陳金平的父母陳榮利、蔡碧娥稱讚兒子個性踏實勤奮，讓他們相當欣慰。記者陳弘逸／攝影
屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」4月5日在台灣西南方海域釣獲「第一鮪」，東港區漁會驗魚確認符合限定資格，明天上午9時在東港魚市場拍賣。圖／讀者提供
屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」4月5日在台灣西南方海域釣獲「第一鮪」，東港區漁會驗魚確認符合限定資格，明天上午9時在東港魚市場拍賣。圖／讀者提供
屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」4月5日在台灣西南方海域釣獲「第一鮪」，東港區漁會驗魚確認符合限定資格，明天上午9時在東港魚市場拍賣。圖／讀者提供
屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」4月5日在台灣西南方海域釣獲「第一鮪」，東港區漁會驗魚確認符合限定資格，明天上午9時在東港魚市場拍賣。圖／讀者提供
屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」船長陳金平（左）捕獲今年第一鮪，父親陳榮利與有榮焉。記者陳弘逸／攝影
屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」船長陳金平（左）捕獲今年第一鮪，父親陳榮利與有榮焉。記者陳弘逸／攝影
琉球區漁會理事長洪文良（中）、總幹事蔡寶興（右二）、常務監事陳智雄（左二）等人登門祝賀，船長陳金平（左一）家喜氣洋洋。右一是陳金平父親陳榮利。記者陳弘逸／攝影
琉球區漁會理事長洪文良（中）、總幹事蔡寶興（右二）、常務監事陳智雄（左二）等人登門祝賀，船長陳金平（左一）家喜氣洋洋。右一是陳金平父親陳榮利。記者陳弘逸／攝影
屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」停在白沙漁港。記者陳弘逸／攝影
屏東縣琉球籍漁船「榮漁滿號」停在白沙漁港。記者陳弘逸／攝影
陳金平妻子鄭巧屏說，漁民是看天吃飯，丈夫每趟出門7至10天，難免會擔心，但這就是他的工作，就是全心全意支持，她顧好家庭讓丈夫無後顧之憂。記者陳弘逸／攝影
陳金平妻子鄭巧屏說，漁民是看天吃飯，丈夫每趟出門7至10天，難免會擔心，但這就是他的工作，就是全心全意支持，她顧好家庭讓丈夫無後顧之憂。記者陳弘逸／攝影

小琉球 東港 屏東縣

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