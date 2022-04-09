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高雄空品淨化區降溫減碳 社教館生明協會為城市鋪綠毯
高雄市環保局為改善裸露地揚塵問題及提升空氣品質，每年補助高雄機關學校設置空品淨化區，110年底空品淨化區總數達441處，植樹綠化面積178.1公頃，面積約為14座高雄中央公園，每年約可減少粒狀汙染物91噸，減碳4096噸，居全國之冠。
其中大型基地第一名為高雄市立社會教育館，小型基地第一名為高雄市鳳山區生明社區發展協會。
環保局昨天舉辦「空品淨化區績優單位表揚暨空汙基金補助宣導說明會」，表揚23個績優單位，感謝空品淨 化區申請單位用心維護，並鼓勵公私場所參與。
獲得大型基地第一名的高雄市立社會教育館，近年來都獲環保署肯定貢獻及公開表揚，在重工業林立的小港區形成隔離綠帶，館區內蒼翠大草皮，除可降低都市熱島效應外，也成為民眾喜愛的休憩地點。
小型基地第一名是高雄市鳳山區生明社區發展協會，這裡早期為郵局員工宿舍，搬遷後閒置多年、雜草叢生，經志工團隊做空間改造，將荒蕪之地打造成小而美的空品淨化區，隱藏在王生明路的巷弄小道，彷彿是座後花園。
環保局長張瑞琿表示，空品淨化區是透過植栽種植增加綠化面積，以減少裸露地表，防止揚塵並增加自然碳匯，推估高雄市空品淨化區減碳及汙染物淨化量，粒狀汙染物（TSP）削減量每年91噸、二氧化碳（CO2）削減量每年4096噸/年。
他感謝社區團體、學校及企業，共同參與空品淨化區的認養及維護，為高雄空氣品質努力，共創綠色生活空間，也提升整體空氣及環境品質。歡迎有興趣的單位向環保局提出申請，洽詢電話07-7351500轉2712。
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